NHL: Mazanec podpísal novú ročnú zmluvu s NY Rangers

Na archívnej snímke brankár Marek Mazanec Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Praha 11. júna (TASR) - Český hokejový brankár Marek Mazanec podpísal novú ročnú zmluvu s klubom NHL New York Rangers. Dvadsaťšesťročný Mazanec pôsobil vlani v Slovane Bratislava, v decembri však odišiel do zámoria a sezónu dochytal na farmeMazanec podpísal dvojcestný kontrakt na 650.000 dolárov, v prípade pobytu na farme by mal mať plat 200.000 dolárov. Celkovo by však mal mať garantovaný príjem minimálne 300.000 dolárov.povedal pre portál hokej.cz Michal Sivek zo spoločnosti Eurohockey Services, ktorá Mazanca zastupuje.