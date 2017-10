NHL: Montreal sa chce zbaviť veterána Streita

Mark Streit ešte v drese Philadelphie. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Montreal 13. októbra (TASR) - Klub NHL Montreal Canadiens sa chce zbaviť švajčiarskeho hokejového veterána Marka Streita. Tridsaťdeväťročný obranca sa neuplatnil v prvom tíme "Habs", tí ho vo štvrtok zaradili na waiver listinu dúfajúc, že si ho z nej vyberie iný záujemca.Streit sa v lete vrátil do Montrealu, kde svojho času začínal svoju profiligovú kariéru. S Canadiens podpísal ročnú zmluvu na 700.000 dolárov. Lenže skúsený bek si nedokázal vybojovať stabilné miesto v zostave, v rozbiehajúcej sa sezóne odohral len dva zápasy bez bodového zisku, ďalšie sledoval z tribúny ako zdravý náhradník. Podľa zámorských médií sa ho kanadský klub snažil vymeniť, ale nenašiel sa žiaden záujemca. Ak mu nedá šancu iný tím, Streit nepoputuje na farmu do AHL, ale zrejme ukončí kariéru v NHL a vráti sa do vlasti, kde sa bude pripravovať na účinkovanie na ZOH 2018 v drese švajčiarskej reprezentácie.Streit celkovo odohral v NHL 786 stretnutí, pričom v nich strelil 96 gólov a nazbieral 338 asistencií.