NHL: New York Rangers umiestnil Hrivíka na waiver listinu

Marek Hrivík Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 16. januára (TASR) - Klub NHL New York Rangers zaradil slovenského hokejistu Mareka Hrivíka na waiver listinu nechránených hráčov. V priebehu 24 hodín tak po ňom môže siahnuť ktorýkoľvek klub zámorskej profiligy. Ak sa tak nestane, Hrivík poputuje do farmárskeho tímu v nižšej AHL Hartford Wolf Pack, kde pôvodne začal sezónu.Rangers sa vracajú útočníci po zraneniach, po Rickovi Nashovi sa uzdravil už aj Mika Zibanejad. Hrivík ako člen štvrtého útoku odohral za newyorský klub 16 zápasov s bilanciou dve asistencie. Sezóna začal na farme, kde mal v 20 zápasoch 17 kanadských bodov (8+9). Odchovanec žilinského hokeja pôsobí v štruktúrach Rangers od sezóny 2013/2014, väčšinu času strávil v Hartforde. V NHL má na konte spolu 20 stretnutí.