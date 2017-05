NHL: Niekdajší skvelý kanadský obranca Bill White zomrel

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Chicago 23. mája (TASR) - Niekdajší skvelý kanadský hokejový obranca Bill White zomrel vo veku 77 rokov. V NHL odohral 604 duelov v dresoch Los Angeles Kings a Chicaga Blackhawks a šesťkrát sa dostal od výberu All-Star zámorskej profiligy.Rodák z Toronta odštartoval kariéru v NHL v roku 1967 v tíme LA Kings, o dva roky neskôr ho vymenili do Chicaga. Tam vytvoril impozantnú defenzívnu dvojicu s Patom Stapletonom a Blackhawks sa dostali do play off vo všetkých siedmich sezónach, v ktorých obliekal ich dres. Po skončení kariéry sa v ročníku 1976/1977 stal na chvíľu aj hlavným koučom Chicaga.V NHL nazbieral spolu 50 gólov, 215 asistencií a 495 trestných minút, v play off pridal v 90 stretnutiach bilanciu 7+32. V roku 1972 hral za Kanadu v legendárnej sérii proti hokejistom Sovietskeho zväzu. Informovala agentúra AP.