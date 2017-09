NHL: O českého hokejistu Jágra sa zaujímajú Blues

Jaromír Jágr Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

St. Louis 29. septembra (TASR) - Český hokejista Jaromír Jágr možno predsa len odštartuje sezónu v NHL. O 45-ročného útočníka sa začal zaujímať klub St. Louis Blues, čo na štvrtkovej tlačovej konferencii priznal generálny manažér "bluesmanov" Doug Armstrong.Jágr by mal v sobotu nastúpiť za prvoligové Kladno, ktorého je majiteľom. Druhý najproduktívnejší hráč v histórii zámorskej profiligy už pomaly ustrácal nádej, že si ešte nájde v NHL zamestnávateľa. Lenže St. Louis sa zranil útočník Robby Fabbri, ktorý pre problémy s kolenom bude musieť vynechať zrejme celú sezónu. Okrem toho majú Blues na maródke aj ďalších troch útočníkov, pol roka vynechá Zach Sanford, Patrik Berglund sa bude liečiť minimálne do decembra a mimo hry je aj Alexander Steen. St. Louis potrebuje diery v ofenzíve nutne zaplátať. "povedal Armstrong, ktorý potvrdil záujem o Jágra. "citoval GM portál tsn.ca.Blues majú pod platovým stropom pomerne málo priestoru, momentálne na Jágra zostáva voľných iba 2,2 milióna dolárov. Pri štarte sezóny však budú môcť absentujúcich hráčov zaradiť na listinu dlhodobo zranených, čím sa im uvoľní priestor. Zatiaľ žiaden klub neponúkol Jágrovi také finančné ohodnotenie, s ktorým by bol český hokejový velikán spokojný. Na stole mal mať dve až tri ponuky z NHL, hovorilo sa najmä o záujme Calgary. V minulom ročníku NHL nazbieral Jágr v drese Floridy 46 bodov v 82 zápasoch základnej časti.poznamenal tréner "bluesmanov" Mike Yeo.