NHL: Obranca New Jersey Boyle má leukémiu: Liečba by mala zabrať

Na snímke vľavo Brian Boyle. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenton 20. septembra (TASR) - Obrancovi Brianovi Boyleovi zo zámorského hokejového klubu NHL New Jersey Devils diagnostikovali leukémiu. Tá sa dá podľa tímového lekára vo veľkej miere liečiť.Tridsaťdvaročnému americkému hokejistovi zistili na začiatku tréningového kempu nezrovnalosti v krvi v porovnaní s predchádzajúcou sezónou. Na základe viacerých informácií však Boyle očakáva, že bude môcť aj naďalej viesť normálny život.uviedol obranca "diablov" na tlačovej konferencii.Siedmeho októbra otvorí New Jersey novú sezónu súbojom s Coloradom Avalanche.vyjadril sa k stavu tímový lekár Michael Farber.Rovnaký typ leukémie - CML diagnostikovali v roku 2007 aj útočníkovi Jasonovi Blakeovi, ten dokázal v NHL odohrať ešte ďalších šesť sezón. Boyle má s klubom dvojročný kontrakt.citovala agentúra AP hráča New Jersey.