NHL: Pánik prispel gólom k triumfu Chicaga na ľade Arizony

Na snímke vpravo slovenský útočník Chicaga Richard Pánik. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

NHL - výsledky:



Arizona - Chicago 2:4 /za hostí Pánik 1+0/, Boston - Buffalo 4:5 pp, Columbus - Los Angeles 4:6, NY Islanders - San Jose 5:3, Ottawa - San Jose 6:3, Tampa Bay - Pittsburgh 7:1, Washington - Florida 1:4, Dallas - Carolina 4:3, New York Rangers - Nashville 4:2, Philadelphia - Edmonton 2:1, Calgary - Minnesota 2:1 v tretej tretine, Vegas - St. Louis 1:1 v druhej tretine

New York 22. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Richard Pánik prispel v noci na nedeľu v zámorskej NHL gólom k víťazstvu Chicaga na ľade Arizony 4:2. Boston so Zdenom Chárom premrhal proti Buffalu trojgólový náskok a napokon prehral 4:5 po predĺžení. Hráči Tampy Bay Lightning deklasovali Pittsburgh Penguins 7:1.Nikita Kučerov prispel k demontáži obhajcov Stanleyho pohára dvomi gólmi. Steven Stamkos si pripísal na konto gól a tri asistencie. Hokejisti New Yorku Rangers zvíťazili nad Nashvillom 4:2. "Jazdci" v začínajúcej sa sezóne dosiahli len druhé víťazstvo, ktorým ukončili sériu piatich prehier.