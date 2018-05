NHL: Peter Bondra verí v úspech Washingtonu

Na archívnej snímke bývalý slovenský hokejový reprezentant Peter Bondra. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 26. mája (TASR) – Bývalý kanonier Washingtonu Peter Bondra verí, že súčasní Capitals majú všetky predpoklady na to, aby prvýkrát v histórii získali slávny Stanleyho pohár. Do finále play off zámorskej hokejovej NHL postúpili po dlhých 20 rokoch, narazia v ňom na nováčika Vegas Golden Knights.Tím okolo kapitána Alexandra Ovečkina prenikol do záverečných bojov o prestížnu trofej po tom, čo vo finále Východnej konferencie vyradil Tampu Bay 4:3 na zápasy. Bondra, ktorý v sezóne 1997/1998 zažil v drese Capitals finále na vlastnej koži, sledoval rozhodujúci siedmy duel na ľade Lightning v domácej Capital One Aréne spolu s fanúšikmi.uviedol bývalý slovenský hokejista.dodal niekdajší reprezentačný útočník.Strelecgólu z finále MS 2002 odohral za Washington 14 sezón a v historickom bodovaní tímu mu patrí druhá priečka za Ovečkinom. Celkovo odohral v základnej časti NHL 1081 zápasov, v ktorých si pripísal 892 bodov za 503 gólov a 389 asistencií. V play off pridal 56 bodov (30+26) v 80 súbojoch. Capitals s Bondrom podľahli pred 20 rokmi vo finále Stanleyho pohára Detroitu 0:4 na zápasy." povedal päťdesiatročný Bondra.Finálová séria sa začne v utorok o 2.00 SELČ na ľade