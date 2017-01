NHL: Rangers poslali Hrivíka na farmu

Na snímke Marek Hrivík Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 17. januára (TASR) - Slovenského hokejistu Mareka Hrivíka, ktorého vedenie New Yorku Rangers zaradilo na listinu nechránených hráčov, si v lehote 24 hodín žiadny iný klub NHL nestiahol. Dvadsaťpäťročného útočníka tak poslali "jazdci" do farmárskeho tímu Hartford Wolf Pack (AHL), kde pôvodne začal sezónu. Informoval o tom denník New York Post.Rangers potrebovali uvoľniť miesto v kádri, keďže sa do neho vrátil po Rickovi Nashovi aj ďalší uzdravený útočník Mika Zibanejad. Hrivík ako člen štvrtého útoku odohral za newyorský klub 16 zápasov s bilanciou dve asistencie. V uplynulých dvoch dueloch bol zdravým náhradníkom. Sezónu odštartoval na farme, kde v 20 zápasoch nazbieral 17 kanadských bodov (8+9). Odchovanec žilinského hokeja pôsobí v štruktúrach Rangers od sezóny 2013/2014, väčšinu času strávil v Hartforde. V NHL má na konte dokopy 20 štartov (0+3).