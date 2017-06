NHL: Reid ukončil kvôli alergii kariéru, pochybuje, že sa Hossa vráti

Chicago Blackhawks 'Marián Hossa (81) proti brankárovi Darcymu Kuemperovi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Chicago 22. júna (TASR) - Marián Hossa potvrdil v stredu nepríjemnú správu, pre kožné ochorenie vynechá celú nasledujúcu sezónu NHL. Slovenský hokejista však nie je jediný v histórii zámorskej profiligy, ktorého trápili podobné problémy. Bývalý obranca Chicaga Blackhawks a Minnesoty North Stars Tom Ried pre ne musel ukončiť aktívnu činnosť.Hossove zdravotné problémy vyplávali na povrch v stredu ráno, keď redaktor Elliote Friedman zo stanice SportsNet informoval o jeho alergických reakciách na hokejový výstroj. Tridsaťosemročný krídelník neskôr potvrdil, že kožné ochorenie si vyžaduje liečbu s mnohými vedľajšími účinkami, ktoré mu znemožňujú hrať v budúcej sezóne. Uviedol, že v uplynulých rokoch absolvoval v tejto súvislosti súkromnú liečbu pod dohľadom klubových lekárov. Dr. Michael Terry vyhlásil, že klub podporuje Hossovo rozhodnutie vynechať celý ročník 2017/2018. "Je to vhodný postup, aby sme ho udržali vo funkčnom a dobrom zdravotnom stave, či už z krátkodobého alebo dlhodobého hľadiska."Podobné problémy mal počas hráčskych čias aj dnes už sedemdesiatročný komentátor pre Minneostu Wild Reid. Aktívnu kariéru musel ukončiť v roku 1978 vo veku 31 rokov práve pre alergické reakcie na hokejový výstroj.Reid v rozhovore pre chicagotribune.com uviedol, že choroba v čase jeho hráčskych čias nemala oficiálny názov a nevie, či má Hossa rovnakú diagnózu. No povedal, že jeho zdravotný stav zahŕňal zlú reakciu na pot, teplo a trenie spôsobené výstrojom, pričom nezáležalo na tom, ako často ho menil.Reid odštartoval kariéru v NHL v roku 1967 v drese Chicaga a po dvoch rokoch zamieril do Minnesoty. Jeho problémy sa objavili v sezóne 1974/75. "Začalo sa to ako malá vec na mojej ruke o veľkosti štvrťdolára. Zhoršilo sa to a rozšírilo na celú ľavú stranu trupu a pokračovalo v nasledujúcich troch rokoch." Posledné tri sezóny jedenásťročnej kariéry tak musel hrať s bolesťami."Je to nepríjemné, keď musíte hrať v takých podmienkach a nemôžete do toho ísť na sto percent. Po zápase sedíte v šatni a rozmýšľate, či vám to za to stojí." Reid, ktorý v sobotu oslávi 71. narodeniny, skúšal rôzne krémy, masti a pleťové vody, no tie nezastavili bolesť, krvácanie z kože a hnis. Injekcie proti bolesti zase ohrozovali jeho zdravie. Jediné, čo pomohlo, bolo ostať mimo klziska. "Povedali mi, že ak budem pokračovať v užívaní steroidov a kortizónových injekcií, zomriem v 40-tke. Povedal som: 'Nie ďakujem' a odišiel som," pokračoval.Reid pochybuje, že sa Hossa po ročnej pauze ešte vráti do kolotoča NHL.dodal pre chicagotribune.com.Reid odohral v NHL dokopy 701 zápasov v základnej časti s bilanciou 13 gólov a 113 asistencií. V 42 dueloch play off pridal gól a 13 asistencií.Hossa v uplynulých dňoch začal s tréningom, v rozhovoroch nijako nenaznačoval zdravotné problémy, naopak, tešil sa na štart novej sezóny. Trojnásobný víťaz Stanleyho pohára bol medzi siedmimi útočníkmi, ktorých si Blackhawks ochránili pred rozširovacím draftom. S Chicagom má ešte štyri roky platnú zmluvu. V uplynulých šiestich sezónach vynechal dokopy iba 46 zápasov. V minulom ročníku odohral v základnej časti NHL 73 stretnutí, v ktorých strelil 26 gólov a pridal 19 asistencií, v štyroch dueloch play off nebodoval.