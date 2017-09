NHL: Tampa Bay v bránke s Budajom podľahla Floride

Peter Budaj. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 25. septembra (TASR) - Hokejisti Tampy Bay Lightning v bránke so Slovákom Petrom Budajom prehrali v noci na pondelok v prípravnom zápase NHL na domácom ľade s Floridou Panthers 2:4. Budaj chytal celé stretnutie, vo floridskom derby kryl 24 z 27 striel hostí, štvrtý gól inkasovali "blesky" v závere do prázdnej bránky pri neúspešnej power play. V tíme Lightning nedostal príležitosť Budajov krajan Erik Černák.Colorado - Minnesota 5:1, Anaheim - Las Vegas 2:4, Pittsburgh - St. Louis 1:4, Columbus - Nashville 3:5, Tampa Bay - Florida 2:4 /P. Budaj kryl 24 z 27 striel hostí/