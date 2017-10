NHL: Tatarove góly Detroitu nestačili, prehral s Washingtonom 3:4

Na archívnej snímke uprostred Tomáš Tatar. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP



Výsledky NHL:



Buffalo - Vancouver 2:4, New Jersey - San Jose 0:3, Detroit - Washington 3:4 pp /TATAR za domácich 2+0/, Florida - Pittsburgh 3:4, Winnipeg - Minnesota 4:3, Anaheim - Montreal 6:2





Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 21. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar strelil v noci na sobotu v zámorskej NHL dva góly, jeho Detroit však prehral na domácom ľade s Washingtonom 3:4 po predĺžení. Dvadsaťšesťročného krídelníka vyhlásili za druhú hviezdu zápasu. Prvou sa stal kanonier Capitals Alexander Ovečkin, ktorý v 62. minúte rozhodol o triumfe hostí.Red Wings viedli v záverečnej tretine 3:2 a všetko nasvedčovalo tomu, že sa po dvoch prehrách dočkajú víťazstva. Lenže 61 sekúnd pred koncom tretej tretiny zachránil pre hostí v presilovke predĺženie T.J. Oshie a v extračase opäť v početnej výhode zariadil triumf Washingtonu Ovečkin. Bol to pre neho už 20. víťazný gól v predĺžení, čím utvoril nový ligový rekord. Dosiaľ sa o rekordný zápis delil s Jaromírom Jágrom (19).povedal pre nhl.com Tatar, ktorý má v ôsmich tohtosezónnych dueloch na konte tri presné zásahy a dve asistencie.V ďalšom nočnom stretnutí Winnipeg zdolal doma Minnesotu tesne 4:3. Do zostavy Jets sa nezmestil slovenský útočník Marko Daňo, vytlačil ho z nej Brendan Lemieux, ktorý dostal premiérovo príležitosť zahrať si v slávnej profilige.