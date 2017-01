NHL: Washington po výhre 5:0 lídrom ligy, Chicago doma prehralo

Richard Pánik (14) oslavuje svoj gól za Chicago Blackhawks. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

výsledky:



Washington - Philadelphia 5:0,

Chicago - Minnesota 2:3, Vancouver - New Jersey 1:2 pp,

Anaheim - St. Louis 1:2 pp

New York 16. januára (TASR) - Hokejisti Chicaga prehrali v zápase zámorskej NHL doma s Minnesotou 2:3. V súboji momentálne dvoch najlepších tímov Západnej konferencie domáci síce viedli 2:0 po góloch Patricka Kanea, ale hostia priebeh otočili. Wild zvíťazili štvrtýkrát za sebou a sú lídrom konferencie s dvojbodovým náskokom pred Blackhawks, ktorí majú odohraté o štyri zápasy viac.V súboji sa predstavili na domácej strane dvaja Slováci, Marián Hossa odohral vyše 18 minút a zaznamenal jeden mínusový bod. Jeho spoluhráč a krajan Richard Pánik strávil na ľade vyše 14 minút. Minnesota dokázala zdolať Chicago už v ôsmom zápase základnej časti v rade.Washington zdolal doma suverénne Philadelphiu 5:0 a vyskočil na čelo Východnej konferencie. So 63 bodmi je tiež lídrom NHL. Pre Capitals to bola deviata výhra za sebou. Nemecký brankár domácich Philipp Grubauer kryl všetkých 24 striel súpera a zaknihoval druhý shutout v profilige v kariére.