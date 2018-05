NHL: Winnipeg zdolal Nashville a je vo finále Západnej konferencie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

2. kolo play off NHL:



semifinále Západnej konferencie - 7. zápas:



Nashville - Winnipeg 1:5

/konečný stav série: 3:4, Winnipeg postúpil do finále konferencie/



dvojice play off NHL:



finále Východnej konferencie:

Tampa Bay - Washington



finále Západnej konferencie:

Winnipeg - Vegas

New York 11. mája (TASR) - Hokejisti Winnipegu Jets postúpili do finále play off Západnej konferencie NHL. V rozhodujúcom siedmom stretnutí 2. kola vyraďovacej časti zámorskej profiligy uspeli v noci na piatok na ľade Nashvillu Predators 5:1 a sériu vyhrali 4:3 na zápasy.V konferenčnom finále sa stretnú s nováčikom ligy Vegas Golden Knights.