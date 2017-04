NHL: Zo súboja Crosbyho s Ovečkinom vyšiel víťazne kapitán Pittsburghu

Sidney Crosby, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

2. kolo play off NHL /na štyri víťazstvá/



prvé zápasy semifinále Východnej konferencie - sumáre



OTTAWA SENATORS - NEW YORK RANGERS 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Góly: 39. Dzingel (Burrows, Turris), 55. Karlsson (Hoffman, Methot) - 28. McDonagh (Zuccarello, Bučnevič). Brankári: Anderson - Lundqvist, strely na bránku: 43:35, 16.744 divákov.

/stav série: 1:0/



WASHINGTON CAPITALS - PITTSBURGH PENGUINS 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Góly: 39. Ovečkin (Eller, Oshie), 49. Kuznecov (Niskanen) - 21. Crosby (Guentzel, Hörnqvist), 22. Crosby (Hörnqvist, Määttä), 53. Bonino (Wilson, Schultz). Brankári: Holtby - Fleury, strely na bránku: 35:21, 18.506 divákov.

/stav série: 0:1/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 28. apríla (TASR) - Hokejisti Pittsburghu triumfovali v noci na piatok v prvom dueli semifinále Východnej konferencie NHL na ľade Washingtonu 3:2 a ujali sa vedenia v sérii. Z mikrosúboja Alexander Ovečkin - Sidney Crosby vyšiel na úvod víťazne kapitán hostí, ktorý sa pod výhru obhajcu Stanleyho pohára podpísal dvoma gólmi v priebehu 52 sekúnd. Domáci kanonier Ovečkin zaznamenal jeden presný zásah. "Tučniaci" síce stratili v zápase dvojgólový náskok, napokon však uspeli na ľade víťaza základnej časti, o ich triumfe rozhodol gól Nicka Bonina z 53. minúty.povedal pre oficiálnu webstránku ligy strelec víťazného zásahu Bonino. Hoci "Caps" svojho súpera prestrieľali 35:21, na víťazstvo to nestačilo.konštatoval tréner Washingtonu Barry Trotz. Ostro sledovaný súboj kapitánov a najväčších hviezd tímov dopadol tentokrát lepšie pre Crosbyho, ktorý za svoje dva zásahy ďakoval spoluhráčovi Hörnqvistovi:Pred druhým zápasom série dvíha Ovečkin varovný prst.Ruský krídelník nazbieral v 14 zápasoch play off proti "tučniakom" 22 bodov za 11 gólov a rovnaký počet asistencií, Crosby nazbieral v rovnakom počte duelov 17 bodov (10+7).V druhom konferenčnom semifinále Ottawa zdolala doma New York Rangers 2:1 a v sérii 2. kola play off vedie 1:0. Víťazný gól Senators strelil v 56. minúte švédsky obranca Erik Karlsson, ktorý prekvapil krajana Henrika Lundqvista strelou od mantinelu z bránkovej čiary.