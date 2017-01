Nicole McCloud vystúpi na VI. Benefičnom plese Hodiny deťom

Foto: SpicyBrown Foto: SpicyBrown

Trenčianske Teplice 16. januára (OTS) - Krásna, exotická a výnimočne talentovaná. Americká speváčka Lillie Nicole McCloud zažiari už 18. februára 2017 na VI.Benefičnom plese Hodiny deťom v Kursalone v Trenčianskych Tepliciach.Nicole J. McCloud vyrastala v mestečku Rochester, v štáte New York ako dcéra kazateľa a gospelovej speváčky. Počas svojej kariéry spolupracovala s viacerými osobnosťami populárnej hudby, ako napríklad Mick Jagger, Bruce Springsteen, Kool & The Gang, Stevie Wonder a Michael Jackson. Medzi jej najznámejšie hity patrí „Running Away,“ „New York Eyes,“ „Rock The House“ a „One Good Reason.“ Žánrovo sa Nicole zameriava na soul, blues, rock, pop, jazz a gospel. Repertoár jej najväčších hitov i coververzií najznámejších piesní môžu zažiť naživo hostia VI. Benefičného plesu Hodiny deťom.Vyhlasovateľmi šiesteho ročníka tohto benefičného projektu sú. Cieľom plesu je vyzbierať čo najvyššiu čiastku do verejnej zbierky Hodina deťom a zároveň priniesť všetkým hosťom krásny zážitok z podujatia. Okrem hlavnej hviezdy Lillie Nicole McCloud sa na plese predstaví skupina Replay Band, tanečníci a akrobati. Podujatie moderujú Lenka Šóošová a Roman Juraško.Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom, ktorí sa ocitnú v najrôznejších životných situáciách. Ples organizuje fullservisová eventová agentúra SpicyBrown vo svojich priestoroch Kursalon Trenčianske Teplice. Výťažok z podujatia je venovaný Nadácii pre deti Slovenska.Vstupenky sú dostupné v sieti Ticketportal.sk alebo priamo v reštaurácii Kursalon Trenčianske Teplice.Fotky z posledného ročníka sú dostupné tu Video z V.Benefičného plesu Hodiny deťom