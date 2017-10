Nie každá slobodná matka spĺňa kritérium osamelosti pre dávku materské

Ilustračná snímka. Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Bratislava 19. októbra (TASR) - Slobodným matkám dávku materské pri jednom dieťati Sociálna poisťovňa (SP) vypláca spravidla 34 týždňov. Ak je poistenkyňa osamelá, toto obdobie sa predlžuje o tri týždne a osamelá matka ju teda môže dostávať až 37 týždňov.Nie každá slobodná matka však podmienku osamelosti automaticky spĺňa. Za osamelú sa nepovažuje osoba, ktorá žije v domácnosti s inou fyzickou osobou a nemusí to byť priamo partner. Takouto osobou môže byť napr. aj rodič, s ktorým sa spoločne podieľajú na úhrade nákladov spojených s chodom domácnosti.O predĺženie poberania dávky materské z dôvodu osamelosti žena žiada krátko pred uplynutím 34. týždňa v pobočke, ktorá jej dávku vypláca. Osamelosť preukazuje čestným vyhlásením o osamelosti, ktorého tlačivo si môže vyžiadať v pobočke, alebo ho napísať aj sama. Vyhlásenie musí obsahovať identifikačné údaje matky a dôvod jej osamelosti. Taktiež nesmú chýbať údaje, či žije sama, alebo s inou fyzickou osobou, či náklady na domácnosť uhrádzajú spolu, alebo len sama, a tiež, že si je vedomá právnych následkov, ak by sa uvedené skutočnosti nezakladali na pravde.Ak poisťovňa zistí nepravdivosť informácií v čestnom vyhlásení, materské za obdobie od začiatku 35. týždňa do konca 37. týždňa odoberie a dávku nevyplatí. Ak už bola vyplatená, matka dieťaťa bude musieť materské vrátiť poisťovni za obdobie, ktoré jej nepatrilo.SP v septembri 2017 vyplatila celkovo 30.369 dávok materské. Po 34. týždni z dôvodu osamelosti ju poberalo 300 matiek.TASR informovala Sociálna poisťovňa.