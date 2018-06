Niektoré reklamné názvy vlakov sa upravili

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. júna (TASR) - Fixinela, Termix Nika, Deluvis a George - to sú štyri nové reklamné názvy vlakov, pod ktorými začali jazdiť rýchliky na Slovensku od júnovej zmeny cestovných poriadkov. Celkovo premáva po slovenských koľajniciach 12 vlakov s označením firmy, inštitúcie či produktu. Cestujúci sa tak môžu odviezť napríklad rýchlikom Horalky Sedita, Tatralandia či PSS Lišiak.Podľa hovorcu Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáša Kováča tvorí predaj reklamných názvov vlakov komerčný príjem spoločnosti, ktorý môže ďalej investovať do skvalitňovania služieb.avizoval Kováč pre TASR.Takáto reklamná spolupráca prinesie podľa neho ZSSK ročne desiatky tisíc eur. Dopravca zaznamenáva zvyšujúci sa záujem o takúto reklamu.doplnil.Prioritou dopravcu je podľa Kováča preprava cestujúcich a dobré meno spoločnosti, preto sú názvy vlakov a ich marketingová využiteľnosť v mnohom obmedzené.dodal.Komerčné názvy vlakov sa na slovenské koľajnice vrátili v júni 2013. Fungovali však už aj v minulosti. V roku 2011 ich však vtedajšie vedenie ZSSK zrušilo a vrátilo sa k pôvodným slovenským pomenovaniam vlakov. Dôvodom bolo napríklad to, že názvy mali zlý dosah na orientáciu cestujúcich a nenaplnili sa tiež vtedajšie finančné predstavy, ktoré mala takáto reklama priniesť.