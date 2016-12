Niektorí kňazi slávia štedrú večeru spolu, za inými prídu ich príbuzní

Na archívnej snímke kňazi sa modlia na Námestí sv. Petra vo Vatikáne počas svätej omše, ktorú celebruje pápež František na záver trojdňového Jubilea kňazov a seminaristov v piatok 3. júna 2016. Foto: TASR/AP Na archívnej snímke kňazi sa modlia na Námestí sv. Petra vo Vatikáne počas svätej omše, ktorú celebruje pápež František na záver trojdňového Jubilea kňazov a seminaristov v piatok 3. júna 2016. Foto: TASR/AP

Bratislava 24. decembra (TASR) – Niektorí kňazi sa počas Štedrého dňa stretávajú a vytvárajú malé komunity, aby štedrú večeru neslávili osamote. Za niektorými zas prichádzajú na faru aj ich blízki. Týmto spôsobom štedrú večeru slávi aj farár z bratislavského Modrého kostola Marián Kráľ.„V mojom prípade na Štedrý deň prichádzajú na faru moji rodičia a sviatky slávime spoločne podľa našich rodinných tradícií. Stromček, kapor, šalát, oplátky, med, koláče, darčeky. To všetko zachovávame,“ priblížil Kráľ s tým, že kňazi, ktorí sú v rehoľných spoločenstvách, prežívajú vianočné sviatky v kruhu komunít. "Diecézni kňazi sa snažia tiež vytvárať malé komunity, a to hlavne vtedy, keď by mali prežívať sviatky osamotene," doplnil.Týždeň pred sviatkami je podľa jeho slov pre kňaza dosť náročný. Vo väčšom množstve vysluhujú sviatosť zmierenia a chodia aj udeľovať sviatosti chorým po farnosti. „Štedrý deň je vlastne ukončením týchto aktivít, no nastávajú nové – popri zapájaní sa do prípravy vianočných jedál je pre mňa potrebné, aby som sa pripravoval na príhovory počas sv. omší,“ dodal Kráľ. V mnohých farnostiach sa v Štedrý deň ešte dokončieva príprava na koledovanie, jasličkové slávnosti, príp. vianočné koncerty a kňazi vo farnostiach sú tiež zainteresovaní do týchto príprav.