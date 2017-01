Nitra potrebuje na dobudovanie kanalizácie deväť miliónov eur

Ilustračná snímka Foto: TASR/Milan Podmaník Ilustračná snímka Foto: TASR/Milan Podmaník

Nitra 18. januára (TASR) – Na úplné dobudovanie kanalizácie v meste Nitra sú potrebné investície vo výške deväť miliónov eur. Podľa slov technicko-investičného riaditeľa Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti (ZaVS), a.s., Štefana Štefeka chýba kanalizácia predovšetkým v mestských častiach Zobor, Horné a Dolné Krškany, v Mlynárciach, na Kyneku, v časti Šúdol a na Sadovej ulici na Chrenovej. „V hodnote približne 800.000 eur je už schválený investičný plán na postupné dobudovanie kanalizačnej siete v meste Nitra. Stále je však potrebné nájsť 8,2 milióna eur.,“ uviedol Štefek.Masívnejšie investície smerovali do výstavby nitrianskej kanalizačnej siete predovšetkým v rokoch 2010 až 2013, keď sa vybudovalo viac ako 35 kilometrov kanalizácie. Výška celkových investičných nákladov vtedy prevyšovala 12,5 milióna eur a okrem štátneho rozpočtu prispela na projekt aj Európska únia finančnou čiastkou viac ako 11 miliónov eur. Na nové kanalizačné prípojky sa po dokončení stavby pripojilo vyše 5000 domácností.„Žiaľ, mesto ani vodárne sa už nemôžu uchádzať o financie z fondov EÚ, pretože v Nitre je kanalizácia vybudovaná nad 85 percent. To znamená, že čiastočne môže mesto požiadať o nejaké zdroje z Environmentálneho fondu a zvyšok musí byť z prostriedkov mestského rozpočtu, prípadne našej spoločnosti,“ povedal Štefek.Ako doplnil nitriansky viceprimátor Ján Vančo, mesto na výstavbu zvyšných častí kanalizačnej siete nerezignovalo, musí však na tieto investície nájsť potrebné zdroje. „V rozpočte na rok 2017 sme zatiaľ na prípravu projektovej dokumentácie vyčlenili sumu 100.000 eur,“ dodal Vančo.