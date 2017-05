Nocadeň: Osloviť tínedžerov aj v našom veku je veľká frajerina

Na archívnej snímke skupina Nocadeň. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 20. mája (TASR) - Košická skupina Nocadeň predstavila tento týždeň v Bratislave svoju novinku - výberový album Introspekcia, ktorým rekapituluje 20 rokov na scéne. Rasťo a jeho brat Robo Kopinovci, Boris Mihálik a Peter Gufrovič v kníhkupectve na Obchodnej nielen debatovali o novom CD, svojich začiatkoch, nahrávaní albumov, hitoch či zážitkoch s fanúšikmi. Medzi knižkami odznelo aj niekoľko piesní. Nechýbali najväčšie hity či aktuálna pieseň Čítaš mi z pier, ktorá je tiež súčasťou novinky Introspekcia.Spevák, skladateľ a textár Rasťo Kopina rozhodne nevyzerá ako umelec, ktorý by dve dekády viedol typický rockerský život. Sotva by niekto hádal, že on a jeho dualitou prešpikovaná skupina je súčasťou slovenskej hudobnej scény už od roku 1997.uviedol pre TASR líder kapely a vtipne pripustil, že zvlášť rockové kapely činné dlhých dvadsať rokov, väčšinou vyzerajú opotrebovanejšie.vyhlásil za všetkých členov Nocadeň.podčiarkol spevák, skladateľ a textár, ktorý si je dobre vedomí toho, že úspech na pódiách dnes umelcom nezaručia lendodal.Výberový album Introspekcia vyšiel 12. mája. Hity ako Steny, Slová už nevravia nič, Havran alebo V nás sú vyšperkované remastrovaným zvukom dvojnásobného držiteľa americkej Grammy Vlada Mellera. Album prináša aj novinku Čítaš mi z pier a bonusy, ktoré doteraz nevyšli na žiadnom nosiči.komentoval výber piesní Rasťo Kopina.Na albume Introspekcia nechýbajú skladby ako Steny, Slová už nevravia nič alebo Nestrieľajte do labutí.povedal basgitarista Boris Mihálik. Bubeník Peter Gufrovič doplnil, že členom Nocadeň sa počas ich kariéry vždy osvedčila jedna zásada:Po letnom účinkovaní na festivaloch a iných akciách, chystajú Nocadeň na október spomienkové turné. Počas leta, v čase medzi vystúpeniami budú vraj svedomito pripravovať aj materiál na nový album, ktorým chcú nadviazať na platňu Pozemskí astronauti. Na trhu by sa mal objaviť v roku 2018.