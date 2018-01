Nórka Eckhoffová sa stala víťazkou šprintu 6. kola SP v biatlone

Tiril Eckhoffová, archívna snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

šprint na 7,5 km: 1. Tiril Eckhoffová (Nór.) 21:05,3 (0 tr. okr.), 2. Laura Dahlmeierová (Nem.) +12,0 (0), 3. Veronika Vítková (ČR) 20,6 (0), 4. Darja Domračevová (Biel.) 23,0 (1), 5. Anais Bescondová (Fr.) 26,6 (0), 6. Jekaterina Jurlovová-Perchtová (Rus.) 39,4 (0), 7. Dorothea Wiererová (Tal.) 40,0 (1), 8. Elisa Gasparinová (Švajč.) 52,6 (0), 9. Franziska Hildebrandová 54,2 (0), 10. Denise Herrmannová (obe Nem.) 56,2 (2), ...13. Paulína FIALKOVÁ 1:03,2 (1), 18. Anastasia KUZMINOVÁ 1:15,1 (3), 37. Ivona FIALKOVÁ 1:50,8 (2), 96. Terézia POLIAKOVÁ (všetky SR) 4:13,8 (4)

Anterselva 18. januára (TASR) - Nórka Tiril Eckhoffová sa stala víťazkou šprintu 6. kola Svetového pohára v biatlone. Na 7,5 km vzdialenosti ju v talianskej Anterselve od druhej v poradí Nemky Laury Dahlmeierovej delilo 12,0 sekundy a od tretej Češky Veroniky Vítkovej 20,6. Zo slovenských biatlonistiek sa najviac darilo Paulíne Fialkovej na 13. mieste (+1:03,2), Anastasia Kuzminová skončila 18-ta (+1:15,1), bodovala aj 37. Ivona Fialková (+1:50,8). V priebežnom hodnotení SP po 13 pretekoch vedie aj naďalej Fínka Kaisa Mäkäräinenová pred Kuzminovou.V 6. kole SP, po ktorom už nasledujú februárové ZOH v Pjongčangu, sa testovala medzi 103 štartujúcimi aktuálna forma. V hodnotení SP viedla Mäkäräinenová, no len o 19 bodov pred Kuzminovou, a tak bol šprint v Anterselve aj o súboji týchto dvoch osobností. Kuzminová bola vo výhode v tom, že šprint považuje za svoju najobľúbenejšiu disciplínu. V tejto sezóne sa pred Anterselvou bežal štyrikrát, z toho v predchádzajúcich troch ani raz nechýbala na stupni a dvakrát zvíťazila. Ak by v talianskom stredisku triumfovala, tak by sa jej to podarilo tretí raz za sebou, no tri netrafené terče ju pripravili o cenné umiestenie.V optimálnom slnečnom počasí s teplotou na bode mrazu a takmer v bezvetrí vyrazila Kuzminová na trať v červenom tričku najlepšej ženy v poradí šprintu SP. 'Ležku' najskôr odstrieľala Mäkäräinenová a aj ona, rovnako ako ďalšie predtým, presne nemierila. Netrafila druhý a tretí terč a na medzičase výrazne zaostávala. Francúzka Dorin Habertová ukázala, ako treba strieľať, rovnako ako Češka Vítková, či Nemka Dahlmeierová a v konečnom dôsledku Nórka Eckhoffová. Kuzminová (celková strelecká bilancia 1-2) síce minula štvrtý ležkový terč, no neustále mohla pomýšľať na najvyššiu priečku, od druhej na medzičase P. Fialkovej ju delilo len 9,1 sekundy. V 'stojke' druhý a tretí nevybielený terč jej však pridali na trestnom okruhu 300 m navyše, a táto strata sa už nedala na trati dohnať, len zmierniť.Od Paulíny Fialkovej (0-1) sa očakával návrat medzi širšiu svetovú špičku a po ležke jej meno dokonca svietilo v poradí všetkých na 2. mieste. V streľbe stojmo mierila nielen na terče, ale aj na výrazné umiestenie v top desiatke. P. Fialková nevyčistila štvrtý terč, a táto chyba ju mohla v konečnom účtovaní dosť mrzieť, čiastočne ju uspokojil druhý najcennejší výsledok v sezóne. Ivona Fialková (0-2) upútala na seba v prvej polovici pretekov, zvládla ich dokonale, veľa si pokazila na štvrtom a piatom stojkovom terči, no konečne do SP túto zimu na 37. mieste bodovala. Terézia Poliaková (2-2) dopadla bežecky i strelecky zo Sloveniek najhoršie.Naplno sa, dosť nečakane, tešila nórska výprava zásluhou Tiril Eckhoffová. So štartovným číslom 71 prevalcovala konkurenciu, a to v tejto sezóne pôsobila úplne nevýrazne. V kariére dosiahla v 27 rokoch piate víťazstvo, premiérové v sezóne.