Norovírusy vyčíňajú na rakúskej škole, ochorelo 100 školákov

llustračné foto Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Neusiedl am See 13. januára (TASR) - Ochorenie približne 100 z viac ako 200 žiakov jednej zo základných škôl v meste Neusiedl am See v rakúskej spolkovej krajine Burgenland majú zrejme na svedomí norovírusy. Školu sa dnes zodpovední rozhodli dočasne uzavrieť, informovali rakúske elektronické médiá i tlačová agentúra APA.Prvé ochorenia sa objavili už vo štvrtok, dnes sa však počet chorých žiakov výrazne rozšíril. Chýbala celá jedna trieda, a tak boli informované o situácii aj krajinské zdravotnícke orgány.Objekt školy by mali počas víkendu dezinfikovať špeciálnym prostriedkom, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu nákazy.Od pondelka sa teoreticky ráta s pokračovaním výučby, avšak definitívne rozhodnutie bude prijaté až po vyhodnotení dovtedajšieho vývoja.Norovírusy spôsobujú akútnu gastroenteritídu s príznakmi ako nutkanie na zvracanie, hnačka, krče v brušnej oblasti, ale aj zimnica, bolesti svalov a hlavy, prípadne nízke horúčky a celková únava. Najčastejšie nimi trpia deti.