Nórsko má štyri mesiace po voľbách novú vládu

Erna Solbergová, archívna snímka Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Oslo 14. januára (TASR) - Štyri mesiace po voľbách zostavili tri nórske strany novú menšinovú vládu pod vedením doterajšej premiérky Erny Solbergovej. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA, ktorá pripomenula, že menšinové vlády sú v Nórsku pomerne bežné.Solbergovej Konzervatívna strana (Höyre) sa už v piatok - po necelých dvoch týždňoch rozhovorov - dohodla na koaličnej spolupráci s pravicovo-populistickou Pokrokovou stranou (FrP) a liberálnou stranou Venstre. Kabinet bude v parlamente podporovať aj centristická Kresťanská ľudová strana (KrF). Novej menšinovej koalícii totiž chýba jeden mandát do parlamentnej väčšiny 85 kresiel.Solbergová si pôvodne želala vznik väčšinového kabinetu za priamej účasti kresťanských demokratov z KrF. Tí však napokon odmietli vstup do vlády, keďže nechceli spolupracovať s populistami z FrP.Podľa staronovej premiérky sa nová vláda zameria prioritne na vytváranie pracovných miest, zaistenie hospodárskeho rastu, zmierňovanie chudoby a začlenenie migrantov do trhu práce. Cieľom jej snaženia má byť to, aby sa Nórsko stalo krajinou, v ktorej sa bude žiť najlepšie na svete.Líderka FrP Siv Jensenová naopak akcentuje ako prioritu pritvrdenie migračnej politiky, sprísnenie podmienok na získanie nórskeho občianstva a presadenie zákazu buriek.Liberáli zas akcentujú opatrenia na boj proti klimatickým zmenám, napríklad možné zavedenie dane z CO2 či zvýšenie mýta pre autá s dieselovým motorom.V uplynulých štyroch rokoch stála Solbergová na čele menšinovej vlády, ktorú tvorili jej konzervatívci a pravicovo-populistická FrP. Doterajšiu vládnu koalíciu podporovali KrF a Venstre.