Nórsky ropný priemysel plánuje zvýšiť počty pracovných miest

Oslo 13. januára (TASR) - V nórskom ropnom a plynárenskom priemysle by sa v najbližších rokoch malo vytvoriť viacero nových pracovných miest, avšak s tým, že by vzniklo toľko pracovných miest, koľko ich zaniklo v predchádzajúcom období, sa nepočíta. Uviedlo to v týchto dňoch nórske ministerstvo energetiky.Ako povedal minister energetiky Terje Soviknes v rozhovore pre agentúru Reuters, nórske ropné spoločnosti a ich dodávatelia by mali v nasledujúcich rokoch zvýšiť počty pracovných miest, keďže ropný a plynárenský priemysel sa postupne zotavuje z predchádzajúceho útlmu spôsobeného prepadom cien ropy.povedal Soviknes.Koncom roka 2017 prezentovali viaceré ropné firmy plány na rozvoj nových ložísk. Tie si vyžiadajú investície za miliardy dolárov. Ďalšie plány by mali predstaviť tento rok.Minister však upozornil, že tempo rastu nových pracovných miest bude limitovať rozsiahla automatizácia a zvyšovanie produktivity.dodal Soviknes. V rokoch 2013 až 2016 zaniklo v nórskom ropnom a plynárenskom sektore okolo 47.000 pracovných miest.Pre Nórsko je tento priemysel jedným z kľúčových. Na hrubom domácom produkte sa totiž podieľa približne 14 %. Celkovo sa nórska ekonomika vracia do pôvodných koľají a nezamestnanosť v krajine, ktorá je všeobecne nízka, ďalej klesá. Podľa nórskej centrálnej banky sa nezamestnanosť za rok 2017 znížila na 2,4 %. To je najnižšia úroveň od roku 2012.