Nosáľ, Varga, Gaulieder... Tento rok odišlo mnoho známych osobností

Bratislava 31. októbra (TASR) - V priebehu tohto roka na Slovensku zomrelo niekoľko významných osobností. TASR prináša výberovú chronológiu úmrtí osobností Slovenska od začiatku roku 2017.2. januára - V Zelenči pri Trnave vo veku 59 rokov zomrela herečka Z-divadla, výrazná osobnosť slovenského amatérskeho divadla. Bola priateľkou a múzou režiséra Jozefa Bednárika. Za svoje majstrovstvo na divadelných doskách získala ako vôbec prvá ochotnícka herečka Cenu Jozefa Kronera. Ceny si odniesla z festivalov v bývalom Československu, okrem iných z Jiráskovho Hronova, Scénickej žatvy v Martine. V roku 2001 o nej režisér Fedor Bartko nakrútil dokumentárny film Pepka.- Vo veku 84 rokov zomrel v Bratislave pedagóg a dokumentarista. Jeho meno bolo dlhé roky spojené aj so Slovenským národným múzeom (SNM), kde viac ako štvrťstoročie pôsobil ako odborný pracovník v Hudobnom múzeu.5. januára - Vo veku 59 rokov zomrel po vážnej chorobe bývalý chodec, tréner a športový novinár. Ako regionálny spravodajca spolupracoval s TASR i viacerými ďalšími médiami. Okrem toho moderoval športové podujatia na Slovensku.- Zomrel dirigentvo veku 88 rokov. Od roku 1957 do roku 1999 bol šéfdirigentom Divadla Nová scéna (DNS) a istý čas pôsobil aj ako umelecký vedúci spevohry. Počas jeho života pod jeho taktovkou vznikli desiatky úspešných operetných a muzikálových titulov.- Prvý slovenský dídžej, moderátor a hudobný publicistazomrel vo veku nedožitých 69 rokov v Bratislave.- Umelec a pedagógzomrel vo veku 70 rokov. V roku 1989 bol medzi spoluzakladateľmi združenia Gerulata a Európskeho kultúrneho klubu na Slovensku. V tom istom roku založil aj hudobné zoskupenie Transmusic Comp a o rok neskôr SNEH (Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu) s Michalom Murinom a Petrom Machajdíkom. V roku 1990 spolu s Júliusom Kollerom a Petrom Rónaiom vytvorili umeleckú skupinu Nová vážnosť a Flux Gallery.- Zomrel vplyvný slovenský a československý politik Komunistickej strany Slovenska (KSS), vedúci tajomník Mestského výboru KSS v Bratislave a poslanec Snemovne národov Federálneho zhromaždenia v normalizačných rokoch 20. storočia. Skonal vo veku 89 rokov v Dome seniorov Veľký Biel.- Zomrel akademický architektvo veku 90 rokov. Najväčšiu výstavu mal umelec v roku 2004 v bratislavskom Mestskom múzeu, kde ponúkol výtvarné pohľady na rôzne časti hlavného mesta Slovenska.- Vo veku 83 rokov zomrela v Bratislave herečka. Umelkyňa bola dlhoročnou členkou Činohry Slovenského národného divadla (SND).- Vo veku 88 rokov zomrela spisovateľka, autorka hudobných textov, humoristka a organizátorka kultúrneho života, členka Spolku slovenských spisovateľov (SSS). V 60. rokoch 20. storočia sa do povedomia verejnosti dostala ako textárka piesní, na ktoré zložili hudbu osobnosti ako Pavol Zelenay, Karol Elbert či Andrej Lieskovský.- Vo veku 41 rokov zomrel v Trenčíne na následky infarktu tréner a generálny manažér hokejového klubu Dukla Trenčín. Na rannom rozkorčuľovaní mu prišlo nevoľno, previezli ho do nemocnice, kde na následky infarktu zomrel.- Vo veku 57 rokov zomrel v Martine bývalý futbalový rozhodca. Počas služobnej cesty na Kysuciach ho 23. januára postihol infarkt. Šramka spolu s Ľubošom Micheľom a Martinom Balkom vytvorili na začiatku nového tisícročia rozhodcovské trio. Šramka už vtedy mal skúsenosti z veľkých podujatí – na EURO 2000 asistoval v piatich zápasoch, vrátane semifinále, na MS 2002 v štyroch, zúčastnil sa na Pohári konfederácii FIFA 2001.- Etnológ a vysokoškolský pedagógzomrel vo veku nedožitých 91 rokov. Ján Podolák bol osobnosťou slovenskej etnológie, renomovaným a uznávaným odborníkom, ktorý viac ako polstoročie aktívne formoval a ovplyvňoval podobu tejto vednej disciplíny. Jeho práce patria z hľadiska materiálového rozsahu, metodologického prístupu i teoretických zovšeobecnení k fundamentom domácej vedy.- Onkológ, univerzitný profesor, rektor Univerzity Komenského (1991-1997), poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR, 1994-2002) a kandidát na prezidenta SR v roku 1999zomrel vo veku 79 rokov.a - Exilová slovenská spisovateľka, prozaička, autorka kníh pre deti a mládež a publicistka, ktorú prezývali aj slovenská Saganová, zomrela vo veku 83 rokov v Kanade. V roku 1968 emigrovala do Kanady a usadila sa v Toronte. V roku 1971 ju vylúčili zo Zväzu slovenských spisovateľov, jej knihy sa prestali vydávať a normalizačná kritika vyradila jej meno a dielo zo slovenskej literatúry.- Zomrela vo veku 83 rokov dlhoročná členka Činohry Slovenského národného divadla (SND)v Bratislave. Okrem množstva divadelných predstavení hrala aj vo filme. Jej hlas znel často z rozhlasového éteru.- Vo veku 64 rokov zomrel bývalý úspešný volejbalový tréner. Trénoval Sláviu UK, slovenskú reprezentáciu žien a neskôr pôsobil vo Francúzsku, Nemecku aj vo Švajčiarsku.- V 69. roku života a v 45. roku kňazskej služby zomrel gréckokatolícky kňaz Prešovskej archieparchie, titulárny arcidekan. Emil Sičák pôsobil ako správca farností v Čukalovciach, Mikovej, Ladomírove a ďalších obciach.- Bývalý televízny novinár a politiknáhle skonal vo veku 54 rokov na infarkt v Bratislave.- Vo veku 40 rokov zomrela v Bratislave po ťažkej chorobe výtvarníčka, ilustrátorka a spisovateľka(umelecké meno Petra Hilbert). Vyštudovala bábkarskú scénografiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.- Bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR)vo veku 66 rokov zomrel na následky zranení po tom, ako ho zrazil nákladný vlak na trati medzi Trnovcom nad Váhom a Šaľou. V roku 2014 sa Gaulieder stal poslancom Mestského zastupiteľstva v Galante. V roku 2012 a neskôr aj v roku 2015 mu niekto do poštovej schránky vhodil obálku s nábojom.- Vo veku 92 rokov zomrel významný slovenský literárny vedec, univerzitný profesor a doctor honoris causa Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici. Prednášal slovenskú literatúru 20. storočia na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici (1958-80, 1983-90), kde v rokoch 1960 až 1968 vykonával zároveň funkciu prodekana. Medzitým pôsobil ako lektor slovenského jazyka v Inštitúte slovanských štúdií na univerzite v Štrasburgu (1980-83).- Vo veku nedožitých 87 rokov zomrel významný slovenský televízny a divadelný režisér. Bol režisérom televíznych pondelkov, vysielaných z bratislavského štúdia, dlhoročným redaktorom rozhlasových staníc Hlas Ameriky a Slobodná Európa. Stal sa jedným z dvoch slovenských držiteľov Emmy Award, prestížneho amerického ocenenia za televíznu tvorbu.- Vo veku 64 rokov zomrela po dlhej ťažkej chorobe bývalá popredná športová gymnastka. Bola najuznávanejšou slovenskou medzinárodnou rozhodkyňou v športovej gymnastike, ale aj trénerkou, funkcionárkou a pedagogičkou. Najvýraznejší úspech zaznamenala Rísová, ešte pod dievčenským menom Krásna, na Majstrovstvách sveta 1970 v Ľubľane.- Vo veku 80 rokov v Bratislave zomrel dlhoročný slovenský historik a bývalý riaditeľ Historického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV). Jeho meno bolo dlhé roky spojené najmä s výskumom všeobecných a slovenských dejín 20. storočia.- Vo veku 82 rokov zomrel bývalý majster sveta v hádzanejV roku 2001 ho vyhlásili za najlepšieho hádzanára Slovenska 20. storočia. S hádzanou začínal v Michalovciach, obliekal dresy Tatranu Prešov, VSŽ Košice i Dukly Praha, s ktorou sa v roku 1957 stal víťazom I. ročníka Európskeho pohára majstrov (EPM) aj majstrom Československa. Ako reprezentant Československa sa v roku 1967 stal majstrom sveta. V zbierke mal aj striebro z majstrovstiev sveta (MS) 1958 a 1961, bronz z MS 1964. Člena Klubu ligových kanonierov v roku 2011 uviedli do Siene slávy slovenskej hádzanej. Klub športových redaktorov Slovenského syndikátu novinárov udelil Frolovi v roku 2013 v Bratislave ocenenie Športová legenda.- Režisérka a hlásateľka, ktorá pôsobila v Československom rozhlase a neskôr v Československej televízii, zomrela vo veku 92 rokov. Počas svojho takmer 30-ročného pôsobenia v Československej televízii režírovala množstvo programov najrôznejších žánrov, ale v centre jej pozornosti stál vždy detský divák. Zora Bachnárová sa režisérsky podpísala pod všetky typy bábkových inscenácií, rozprávky, baletné pásma, dramatické inscenácie a muzikály.- Na zlyhanie srdca zomrel vo veku 87 rokov slovenský sochár a blízky priateľ Alexandra Dubčeka. Jeho sochárske dielo je zamerané na komornú a pamätníkovú tvorbu a na výtvarné riešenie v architektúre. Pôsobil prevažne v Bratislave.- Vo veku nedožitých 78 rokov zomrel, ktorého meno je späté s rozvojom robotiky a strojárskeho odvetvia a vedeckou a pedagogickou činnosťou na Technickej univerzite v Košiciach. Bol generálnym riaditeľom koncernu VUKOV v Prešove.- Vo veku nedožitých 96 rokov zomrel etnograf a publicista. Jeho meno je na Spiši späté najmä s tradičnou kultúrou. Bol pri vzniku väčšiny folklórnych kolektívov v podtatranskej oblasti.- V Bratislave zomrel vo veku nedožitých 90 rokov rusínsky spisovateľ, literárny kritik a diplomatBol zakladajúcim členom Spolku rusínskych spisovateľov na Slovensku, ktorý viedol osem rokov. Okrem spolku pôsobil aj v Rusínskej obrode a v Združení inteligencie Rusínov na Slovensku. V diplomacii pôsobil v Bruseli aj v Zaire dnešnom Kongu.- Významný slovenský chirurg, profesorzomrel po ťažkej chorobe vo veku 65 rokov. Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici prežil väčšinu svojho profesijného života. Pôsobil na II. Chirurgickej klinike Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) Rooseveltovej nemocnice, o ktorej vznik sa zaslúžil a od roku 1992 bol jej prednostom. Pod jeho vedením sa stala FNsP F. D. Roosevelta priekopníkom v zavádzaní laparoskopických operácií na Slovensku. Stál pri prvej transplantácii pečene i prvej chirurgickej roboticky asistovanej operácii na Slovensku.- Vo veku 87 rokov zomrela herečka Divadla Andreja Bagara (DAB) v NitreDiváci si ju môžu pamätať aj z množstva televíznych rozprávok a inscenácií, najmä pod režijnou taktovkou Jozefa Bednárika.- Vo veku 47 rokov zomrel slovenský reprezentant v cyklistike. Slovensko reprezentoval na štyroch paralympijských hrách, naposledy v Riu 2016. Súťažil v pretekoch tandemov zrakovo znevýhodnených cyklistov. V Londýne 2012 vybojoval spolu s pilotom Robertom Mitošinkom bronzovú medailu v cestných pretekoch s hromadným štartom.- Olympijský a športový publicistazomrel po dlhej chorobe vo veku 65 rokov v Bratislave. Študoval historické a archívne materiály z oblasti športu, nadobudnuté poznatky využil vo viacerých publikáciách. Napísal knihy "História olympijského futbalu", "Majstrovstvá sveta a Európy v ľadovom hokeji: Od Les Avants 1910 a Antverp 1920 po Prahu a Bratislavu 1992" aj "Fanulo – šampión Európy" o poprednom slovenskom hokejistovi a medailistovi zo zimných olympijských hier Františkovi Gregorovi. Podieľal sa aj na tvorbe publikácie "Olympijské hnutie na Slovensku (Od Atén po Atlantu)", ktorú Slovenský olympijský výbor vydal v roku 1996.- Po dlhej chorobe zomrel vo veku 88 rokov prvý ponovembrový minister spravodlivosti. Zakladal a do roku 1969 viedol Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Absolvoval štúdium politológie v Stredisku európskych univerzít v Nancy vo Francúzsku, bol vymenovaný za hosťujúceho profesora porovnávacieho práva na Medzinárodnej fakulte pre porovnávacie právo v Štrasburgu a za riadneho člena Akadémie pre porovnávacie právo agrárne vo Florencii.- Slovenský horolezecvo veku 48 rokov zahynul vo štvrtom výškovom tábore pod Mount Everestom (8848 m n. m.). Bez použitia prídavného kyslíka sa mu v sobotu 20. mája podarilo dosiahnuť južný predvrchol (8749), na ktorom sa otočil veľmi neskoro a začal zostupovať. Na pomoc sa mu vydala skupina šerpov, ktorá postupovala k vrcholu. Mali preňho kyslíkovú fľašu a jeden zo šerpov sa mu mal venovať. Jeho evakuácia z výšok nad 8400 metrov trvala dlho, priniesli ho do Južného sedla (7906) v kritickom stave a s omrzlinami na rukách a na nohách. Jeho situácia bola po treťom dni pobytu v zóne smrti natoľko zlá, že evakuácia do nižších táborov už nebola možná.- Zomrel bývalý riaditeľ Slovenskej televízie (STV) Ivan Stadtrucker. Scenárista, dramaturg, spisovateľskonal vo veku 82 rokov. Do funkcie ústredného riaditeľa Slovenskej televízie, ktorá vznikla v roku 1992 rozčlenením Československej televízie (ČST), bol vymenovaný v roku 1994. Po parlamentných voľbách koncom toho istého roka ho z funkcie odvolali. Po odchode z čela STV bol dekanom Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a neskôr pôsobil ako dekan na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.- Vo veku nedožitých 92 rokov zomrel známy slovenský výtvarný fotograf. Kontakty s fotografovaním nadobudol v rodine, keďže jeho otec bol tiež fotografom. Po začiatkoch v spoločnom ateliéri sa osamostatnil a založil si vlastný ateliér v Bratislave na dnešnej Obchodnej ulici. V roku 1953 sa stal členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Ako výtvarný fotograf spolupracoval so Slovenskou filharmóniou (1961–1972). V rokoch 1972-1990 spolupracoval so Slovenským národným divadlom (SND). Dlhé roky fotografoval folklórny súbor Lúčnica. Vydal niekoľko knižných fotografických publikácií - Videl som hudbu (1969), Slovenská filharmónia (1974), Pieseň o Bratislave (1975), Lúčnica (1979), Slovenské národné divadlo (1980). Dlhé roky pracoval v týždenníku Život. Od roku 1975 bol v slobodnom povolaní.- Vo veku 78 rokov zomrela po dlhej chorobe redaktorka a prekladateľka, dlhoročná členka Živeny, spolku slovenských žien. Bola redaktorkou v knižných vydavateľstvách, prekladala predovšetkým literatúru nemeckých autorov. Spomedzi jej prekladov sú známe knihy Karla Maya, bestseller Patricka Süskinda "Parfum – príbeh vraha", "Šeď Karolín" od Klausa Modicka či titul "Aj klauni prinášajú slzy" od Johannesa Maria Simmela. Od znovuobnovenia spolku Živena v roku 1990 bola jeho aktívnou členkou.- Vo veku 63 rokov zomrel po krátkej chorobe v skorých ranných hodinách dramaturg a divadelný vedec. Pracoval ako dramaturg Parku kultúry a oddychu – Komornej scény v Bratislave, dramaturg Divadla pre deti a mládež v Trnave, vo vydavateľstve Obzor ako redaktor časopisov Film a divadlo a Javisko. Pracoval tiež v Divadelnom ústave, pôsobil ako pedagóg Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, ako redaktor a vedúci oddelenia kultúry denníka Slovenská Republika aj ako redaktor a vedúci oddelenia kultúry denníka Nový deň. Naposledy pôsobil v Kabinete divadla a filmu Slovenskej akadémie vied ako hlavný redaktor časopisu Slovenské divadlo.- Vo veku nedožitých 80 rokov v Bratislave zomrel jeden z najvýznamnejších sochárov nielen slovenského, ale aj európskeho kontextu. Charakteristickou pre Jankoviča bola tvorba monumentálnych figurálnych reliéfov a plastík vo verejnom priestore s typickým hypertrofovaným tvarom končatín, deformovanými telami bez hlavy a trupu. Patrí k predstaviteľom informelu, novej figurácie a pop-artu, niekedy býva zaraďovaný aj k postmoderným autorom. Okrem toho, že patril k zakladateľom počítačovej grafiky na Slovensku, bol ako jediný slovenský sochár zastúpený sochou V šľapajach otcov, v zbierke súčasného umenia E.P.A.D. pod holým nebom - v štvrti La Défense v Paríži.- Vo veku nedožitých 80 rokov zomrel významný slovenský socháruviedla tajomníčka Spolku výtvarníkov Slovenska (SVS) Mária Horváthová. Okrem komornej tvorby sa venoval najmä veľkým realizáciám do architektúry a pamätníkovým monumentom.- Vo veku 43 rokov zomrel na infarkt. Roky pôsobil v pozícii riaditeľa slovenskej časti Tipsportu, ktorý patrí k hlavným partnerom slovenskej najvyššej hokejovej ligy.- Vo veku nedožitých 91 rokov zomrela v Nemecku bývalá primabalerína Slovenského národného divadla (SND). Účinkovala aj v hudobnom filme Jozefa Macha z roku 1953 Rodná zem, v menšej postave v slovenskej filmovej komédii Štvorylka (1955). Diváci ju mohli tiež vidieť v prvom slovenskom farebnom baletnom filme Červený mak z roku 1955, kde stvárnila hlavnú postavu po boku dlhoročného tanečného partnera Jozefa Zajka. V posledných rokoch žila v Nemecku.- Vo veku 86 rokov zomrela dlhoročná sólistka Opery Slovenského národného divadla (SND). V SND pôsobila od divadelnej sezóny 1962/1963 do roku 1992. V Opere SND Sedlářová stvárnila vyše 70 postáv, účinkovala aj na Novej scéne v Bratislave, v Národnom divadle v Prahe i Brne.- Bývalý československý reprezentant v modernom päťbojizomrel vo veku 77 rokov. Bol 12-násobný majster Československa a veľký nadšenec športu, najmä tenisu. V ňom podporoval svoju neter Ľubomíru Kurhajcovú, bývalú reprezentantku Slovenska v Pohári Federácie (Fed Cup). Bol zakladateľom a predsedom Spoločnosti Ferdinanda Martinenga, ktorá podporuje náboženskú a národnostnú toleranciu a pomáha zdravotne postihnutým občanom.- Vo veku 89 rokov zomrel v Trenčíne jeden zo zakladajúcich členov Siene slávy trenčianskeho futbalu. Bývalý slovenský a československý generál a porevolučný člen Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia ČSFR bol od roku 1958 jedenásť rokov predsedom futbalového oddielu TTS Trenčín a následne Jednota Trenčín. Jednota sa počas jeho pôsobenia postarala o tzv. "zlatú éru" trenčianskeho futbalu. V roku 2000 dostal vyznamenanie Kríž Milana Rastislava Štefánika.- Po ťažkej chorobe vo veku nedožitých 72 rokov zomrela v Prahe dlhoročná sólistka operného súboru Národného divadla v Prahe a bývalá sólistika Opery Slovenského národného divadla, sopranistkaRodáčka z Bratislavy, ktorá vyštudovala pražskú Akadémiu múzických umení (AMU), pôsobila ako sólistka operného súboru Národného divadla v Prahe štvrťstoročie.- V Bratislave vo veku 90 rokov zomrel choreograf, dlhoročný umelecký vedúci súboru Lúčnica a profesor Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v BratislaveUmeleckým vedúcim a choreografom súboru Lúčnica sa Štefan Nosáľ stal v roku 1951. Na tomto poste ovplyvnil umelecké smerovanie Lúčnice, vytvoril svojský štýl prekomponovávania pôvodných ľudových tancov a ich umeleckej javiskovej štylizácie. Pod jeho vedením tancovali stovky tanečníkov a vychoval viac ako tridsať profesionálnych choreografov.- Vo veku nedožitých 76 rokov zomrel v Banskej Bystrici slovenský režisér a dramatik. Podieľal sa na réžii okolo 300 rozhlasových hier domácich i svetových autorov, rozprávok a inscenácií. Tvorivo spolupracoval s ochotníckymi divadelníkmi a pripravil rozličné rozhlasové pásma, poviedky, napísal aj viacero rozhlasových hier. Štyridsať rokov žil s rozhlasovou múzou. Svoje spomienky vydal knižne s názvom Diagnóza: Rozhlasom urieknutý.- Po ťažkej chorobe zomrel jeden z najvýznamnejších heraldických výtvarníkov, autor výtvarného spracovania symbolov Slovenskej republiky (SR) - štátneho znaku, štátnej vlajky a pečate SR, štandardy prezidenta SR a autor množstva obecných a mestských erbovmladší (63). Spolupracoval s Heraldickou komisiou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. V roku 1990 navrhol národné symboly Slovenskej republiky. Spolu s Ladislavom Vrteľom bol L. Čisárik ml. autorom národného erbu, národnej vlajky a zástavy prezidenta SR. Navrhol alebo upravil erby a pečate viac ako 100 slovenských miest a dedín. Okrem toho bol autorom symbolov Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti, publikácie Najstaršie rody na Slovensku (1994) a mapo-plagátu Slovensko v symbolike miest (1996), ktorý zobrazuje registrované erby a vlajky 136 miest v SR.- Vo veku 70 rokov zomrel legendárny slovenský hudobníkSlovenský hudobník, skladateľ, klavirista, rodák zo Skalice v lete 1967 prišiel do skupiny Prúdy. S ňou nahral v decembri 1968 v štúdiu Československého rozhlasu v Bratislave už kultový album Zvonky, zvoňte. Na prvej platni skupiny Prúdy je Varga autorom deviatich skladieb. Po vydaní albumu zo skupiny odišiel a na jeseň 1969 založil prvú artrockovú kapelu v Československu, Collegium Musicum.- Vo veku 84 rokov zomrel v Bratislave významný slovenský dramatik. V dramatickej tvorbe sa Osvald Zahradník najskôr prezentoval ako autor rozhlasových hier, v ktorých predniesol svoju výnimočnú invenčnosť a zároveň umenie citlivo vnímať dialóg prezentujúci nesúlad v medziľudských vzťahoch a viaceré jeho diela majú detektívnu zápletku. V ďalšej tvorbe sa venoval konfrontácii sveta ilúzií a skutočnosti, sveta starých ľudí a najmladšej generácie. Vracal sa aj k témam vojny, Slovenského národného povstania (SNP) a rodinným problémom.- Dlhoročná šéfredaktorka Revue svetovej literatúry a prekladateľka z anglického, srbského a chorvátskeho jazykazomrela v Bratislave vo veku nedožitých 78 rokov. V rokoch 1992-1997 bola Jarmila Samcová predsedníčkou Slovenskej spoločnosti prekladateľov umeleckej literatúry. V rokoch 1995 - 2017 viedla ako šéfredaktorka literárny časopis Revue svetovej literatúry.- Vo veku 71 rokov zomrel detský zabávačznámy ako Majster N. Po dvoch rokoch prehral boj so zákernou chorobou. Posledné mesiace života prežil na rodnej Orave, kam sa vrátil z Bratislavy. Jozef Nodžák vystupoval v relácii Slovenskej televízie Crn-crn. V 90. rokoch 20. storočia zabával deti z televíznych obrazoviek, keď im hravou formou ukazoval rôzne fyzikálne pokusy.- Vo veku 68 rokov zomrel slovenský režisér, dokumentarista, scenárista a vysokoškolský pedagóg. Patril medzi oceňovaných slovenských režisérov. Mnohé jeho filmy získali uznanie na domácich a medzinárodných filmových festivaloch.- Vo veku 92 rokov skonal v kláštore Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v Nitre bývalý pomocný biskupPápež Ján Pavol II. vymenoval Vrableca za titulárneho biskupa tasbalského 19. júna 1998. Úradu bratislavsko-trnavského pomocného biskupa sa vzdal po skoro šiestich rokoch aktívnej biskupskej služby v roku 2004. Odvtedy žil na odpočinku, najprv v priestoroch trnavského Arcibiskupského úradu, neskôr v Kláštore vincentiek v Nitre.- V Bratislave vo veku 85 rokov zomrela bývalá dlhoročná sólistka spevohry Divadla Nová scéna. Rodáčka z Podkylova Oľga Gallová absolvovala štúdium spevu na Vysokej škole múzických umení a Konzervatóriu v Bratislave. Pôsobila i ako sólová tanečníčka v Lúčnici. Do divadla Nová scéna nastúpila v roku 1953. Post sólistky si udržala do roku 1991. Na doskách Novej scény stvárnila desiatky postáv v operetách, muzikáloch, hudobných komédiách, ale aj v činohre. Svoj talent uplatnila tiež vo filme i v televízii.- Vo veku nedožitých 86 rokov zomrel akademický sochár. Je autorom sochárskych diel, ktoré skrášľujú mnohé námestia miest hlavne na východnom Slovensku.- Vo veku nedožitých 62 rokov zomrel po ťažkej chorobe bývalý redaktor Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) a Slovenského rozhlasu PhDr.Do TASR nastúpil ako redaktor v roku 2009. Venoval sa v nej najmä regionálnym témam zo Žitného ostrova. V Slovenskom rozhlase začal pracovať v roku 1975 ako redaktor, neskôr ako šéfredaktor Hlavnej redakcie národnostného vysielania - Rádio Patria. Pôsobil tam do roku 2006. Po odchode zo Slovenského rozhlasu sa stal riaditeľom umeleckého súboru Mladé srdcia - Ifjú Szivek.- Po dlhej vážnej chorobe zomrel vo veku 47 rokov, jeden z najúspešnejších basketbalistov, ktorí pôsobili v najvyššej slovenskej súťaži. Ukrajinský rodák vyhral v drese Pezinku deväť titulov a jeho meno bolo úzko spojené s mimoriadnymi úspechmi aj na európskom fóre.- Vo veku 69 rokov zomrel akademický maliar, sochár a fotograf. Žil a tvoril v Nitre, kde sú umiestnené viaceré jeho umelecké artefakty. Venoval sa maľbe, plastike i fotografii. Žilík je autorom pamätníka Milénia – Proglas, ktorý je pred vstupom do areálu Nitrianskeho hradu a predstavuje text evanjelia, ktoré priniesli sv. Cyril a Metod. Spolu s architektmi a výtvarníkmi Tiborom Zelenickým a Jaroslavom Koššom sa podieľal na umeleckom dotvorení zrekonštruovanej pešej zóny v Nitre.- Vo veku 86 rokov zomrela slovenská spisovateľka. V Nitre spisovateľka dlhé roky žila, literárne i spoločensky sa angažovala.- Vo veku 87 rokov zomrel popredný slovenský scénograf. Študoval architektúru na Slovenskej vysokej škole technickej (SVŠT) a scénografiu na Vysokej škole múzických umení (VŠMU). Ako žiak prof. Ladislava Vychodila bol jedným z prvých troch absolventov tohto odboru na VŠMU, kde sám neskôr pôsobil ako pedagóg a svoje bohaté skúsenosti odovzdával aj ako kolega súčasným popredným scénografom.- Vo veku 83 rokov zomrela, posledná účastníčka masakry v obciach Ostrý Grúň a Kľak známej ako krvavá nedeľa.