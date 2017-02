Nové billboardy na nitrianskom sídlisku do konca roka odstránia

Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Nitra 17. februára (TASR) – Na nitrianskom sídlisku Chrenová pribudli dva nové svetelné billboardy. Podľa slov mestského poslanca Petra Košťála to vyvolalo nevôľu občanov, ktorým sa nepáči množstvo reklamných pútačov pri cestách.sťažoval sa Košťál na februárovom rokovaní mestského zastupiteľstva.Podľa slov Evy Ligačovej, ktorá je dočasne poverená funkciou hlavného architekta mesta, nebolo možné výstavbe reklamných pútačov zabrániť, a to aj napriek tomu, že mesto aktualizovalo svoj územný plán, v ktorom výstavbu billboardov výrazne obmedzuje.vysvetlila Ligačová. Ako doplnila, povolenie je platné do konca roku 2017. Potom by mali byť reklamné pútače odstránené.Nitrianska radnica bojuje proti reklamnému smogu v uliciach mesta už niekoľko rokov. Od roku 2014 do konca roka 2016 bolo v meste zlikvidovaných takmer 300 reklamných zariadení a viac ako stovke nebola predĺžená doba ich trvania. Boj s billboardmi však podľa primátora Jozefa Dvonča nie je jednoduchý, pretože ich majitelia sa voči rozhodnutiam mesta opakovane odvolávajú a o odstránení reklamných pútačov musí často rozhodnúť až súd.