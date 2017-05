Nové bloky jadrovej elektrárne Paks majú fungovať od roku 2026

Celkový pohľad na 2.blok atómovej elektrárne v maďarskom Paksi, asi 90 km južne od Budapešti. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 9. mája (TASR) - Nové dva bloky atómovej elektrárne v Paksi na juhu Maďarska by mohli vyrábať elektrickú energiu už v roku 2026. Podľa agentúry MTI to dnes uviedol minister bez kresla zodpovedný za vypracovanie projektu, výstavbu a spustenie blokov projektu Paks 2 do prevádzky János Süli.Premiér Viktor Orbán 10. apríla avizoval, že vymenuje ministra zodpovedného za Paks 2. Süliho prezident János Áder vymenoval do tejto funkcie 4. mája.Minister informoval, že prípravné investície sa môžu začať na budúci rok. Zdôraznil, že mimoriadnu pozornosť bude venovať tomu, aby sa dosiahla 40-% účasť domácich dodávateľov na tomto projekte, ako je to uvedené aj v zmluve, čo však podľa jeho slov bude mať aj isté zatiaľ nešpecifikované riziká.Ruský prezident Vladimir Putin na pracovnej návšteve v Budapešti 2. februára povedal, že s Orbánom venovali mimoriadnu pozornosť projektu výstavby dvoch nových blokov atómovej elektrárne v Paksi.podčiarkol vtedy Putin.