Novela zákona o hnojivách má pomôcť zlepšiť ochranu podzemných vôd

Bratislava 16. augusta (TASR) - Novela zákona o hnojivách by mala pomôcť zlepšiť ochranu podzemných vôd. Vyplýva to z legislatívneho návrhu z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý dnes schválil vládny kabinet. Novela by mala nadobudnúť účinnosť 1. decembra 2017.zdôvodnil agrorezort v dôvodovej správe k legislatívnej norme.Predložený návrh novely zákona podľa MPRV upravuje aj obdobie dočasného uskladnenia hospodárskych hnojív na poľnohospodárskej pôde v zraniteľných oblastiach, v zmysle pripomienok Európskej komisie (EK) uplatnených v odôvodnenom stanovisku a v súlade s eurosmernicou z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov v platnom znení, k terajšiemu zneniu zákona.priblížilo agroministerstvo.Návrh zákona bude mať podľa MPRV pozitívny vplyv na životné prostredie z hľadiska ochrany pôd a vôd pred dusičnanmi, ako aj pozitívny vplyv na životné prostredie v okolí ľudských obydlí.dodalo MPRV.