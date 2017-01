Noví majitelia F1 chcú doplniť jedno podujatie na okruhu v USA

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 24. januára (TASR) - Noví majitelia automobilovej F1 plánujú do kalendára seriálu MS doplniť jedny preteky na mestskom okruhu v USA. Podľa ich slov tým sledujú zatraktívnenie šampionátu, ktorý "pod vedením Bernieho Ecclestonea v uplynulých rokoch stagnoval".Ecclestone po 40 rokov oficiálne opustil post šéfa F1. Americký mediálny koncern Liberty Media skompletizoval kúpu majoritného podielu v prestížnom motoristickom športe a na post riaditeľa vymenoval Chasea Careyho. Ten pre agentúru AP potvrdil, že Liberty doplní do seriálu jedno podujatie v uliciach New Yorku, Los Angeles, Miami alebo Las Vegas. Doposiaľ sa VC F1 v USA jazdí v texaskom Austine.