Novinkou Šafárikovej univerzity je Technologický inovačný park

Košice 18. septembra (TASR) – Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach dnes slávnostne otvorili nový akademický rok, do ktorého nastúpilo viac ako 7000 študentov. Z toho do prvého ročníka na bakalárskom, magisterskom a spojenom stupni štúdia sa zapísalo viac ako 2350 prvákov.Významnou zmenou v štruktúre univerzity je zriadenie Technologického inovačného parku (TIP) UPJŠ, ktorý bude mať postavenie výskumného centra univerzity a bude špecializovaným pracoviskom v priamej riadiacej pôsobnosti rektora, ktoré vykonáva interdisciplinárny výskum.Ambíciou UPJŠ je podľa rektora Pavla Sováka byť výskumnou univerzitou, na ktorej sa snúbi kvalitný základný i aplikovaný výskum. TIP UPJŠ bude centrom vedecko-technologického výskumu v oblasti biomedicíny, biotechnológií, informatiky a informačných technológií a progresívnych materiálov.zhodnotil Sovák.TIP UPJŠ vznikol s účinnosťou od 4. septembra, administratívne sídlo má na Šrobárovej 2. Jeho úlohou v danej fáze je podľa rektora na základe troch košických univerzitných vedeckých parkov – TECHNICOM, PROMATECH a MEDIPARK zjednotiť aktivity s cieľom transferu výsledkov vedy do praxe.dodal pre TASR.Ako ďalej informovala hovorkyňa univerzity Mária Hrehová, hlavnou prioritou UPJŠ je zabezpečenie vzdelávania tak, aby sa štúdium opieralo o kvalitný vedecký výskum odborne erudovaných učiteľov, ktorí prenášajú poznatky dosiahnuté vlastným vedeckým bádaním do procesu výučby. "uviedla Hrehová.V oblasti vzdelávania k hlavným prioritám patrí podpora internacionalizácie štúdia s cieľom zintenzívnenia komunikácie študentov a učiteľov so zahraničnými inštitúciami, podpora inovatívnych študentských projektov a vedecko-výskumných zámerov a dôsledná implementácia vnútorného systému kvality vzdelávania na báze európskych štandardov. Hovorkyňa osobitne spomenula proces finálnej prípravy akreditačného spisu spoločného študijného programu s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach – spojeného štúdia 1. a 2. stupňa v odbore farmácia.Súčasťou slávnostného otvorenia nového akademického roka bolo aj predstavenie nových profesorov, doktorov vied či docentov. Rektor Sovák zároveň udelil Cenu rektora za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov univerzity v oblasti vedy a výskumu. Po prvý raz udelil aj cenu za významný prínos doktorandov vo vedeckovýskumnej činnosti a cenu v kategórii významný mediálny čin za pozitívne zviditeľňovanie univerzity.