Novopostavené bytové domy naďalej nemusia mať jeden bezbariérový byt

Ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. mája (TASR) – Novopostavené bytové domy nebudú naďalej musieť obsahovať aspoň jeden bezbariérový byt. Takúto podmienku chceli zaviesť do stavebného zákona poslanci hnutia OĽaNO-NOVA, plénum Národnej rady (NR) SR však ich návrh novely neposunulo do druhého čítania.odôvodnili predkladatelia.Chceli preto zaviesť do zákona podmienku, podľa ktorej by musel každý novopostavený bytový dom obsahovať aspoň jeden byt, ktorý spĺňa osobitné požiadavky kladené na užívanie stavby osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, teda najmä požiadavku bezbariérovosti.Zároveň dnes plénum parlamentu neposunulo do druhého čítania ani návrh novely zákona o pozemkových spoločenstvách, ktorý je tiež z dielne OĽaNO-NOVA. V rámci neho chceli poslanci upraviť fungovanie pozemkových spoločenstiev.Poslanci hnutia predložili parlamentu aj novelu zákona o rodine, ktorú tiež pri dnešnom hlasovaní plénum neodobrilo. Ňou chceli upraviť výšku vyživovacej povinnosti, a to tak, že každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery by bol povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 50 % zo sumy životného minima, teda vo výške 45,21 eura mesačne na nezaopatrené dieťa.