Novou Miss Slovensko sa stala Hanka Závodná (foto)

Zľava: Druhá vicemiss Michaela Cmarková z Kanianky, Miss Slovensko 2017 Hanka Závodná z Bratislavy a prvá vicemiss Petra Varaliová z Bardejova počas finálového večera súťaže krásy Miss Slovensko 2017. Bratislava, 29. apríl 2017. Foto: SITA/Martin Medňanský

„Som prekvapená a dojatá, stále tomu neverím. Naozaj je to obrovský šok, vôbec som to nečakala. Pripravovali sme sa veľmi dlho a dnes to celé vyvrcholilo, takže je to celé veľmi silné. Chcela by som poďakovať všetkým, ktorí ma priviedli k tomuto úspechu, pani Chomistekovej, pani Čižmárikovej a celému tímu, vďaka ktorému som to dokázala,“ povedala pre agentúru SITA víťazka súťaže, ktorá zároveň načrtla svoje ďalšie plány.

„Rada by som začala študovať, ale uvidím, či to bude možné. Samozrejme, budem sa riadiť podľa programu. Veľmi sa na to už teraz teším,“ poznamenala.

Najpríjemnejší hlas má Straková

Počas slávnostného finále, ktoré sa konalo v sobotu večer v bratislavskej Incheba Expo Aréne, za prvú vicemiss vyhlásili finalistku s číslom šesť Petru Varaliovú z Bardejova, ktorá si odniesla aj tituly Miss Press a EVA Miss Sympatia. „Mám v tejto chvíli v hlave veľa myšlienok, neviem si ani jasne predstaviť, čo ma všetko čaká. Ďakujem porote, celému štábu a mojej rodine za to, že ma podporovali. Fakt som za to vďačná,“ povedala Varaliová.

Druhou vicemiss sa stala Michaela Cmarková z Kanianky. „Cítim sa úžasne, stále si ešte neuvedomujem, že som sa umiestnila, no keď mám byť úprimná, dúfala som v to, pretože som robila naozaj všetko pre to, aby som sa dostala do tejto súťaže,“ uviedla 22-ročná blondínka, ktorá sa domnieva, že sa jej podarilo v prvej trojke umiestniť hlavne pre skúsenosti s modelingom. Titulom Miss Príjemný hlas sa môže pýšiť Simona Straková z Dolného Vadičova.

Finalistka Hanka Závodná z Bratislavy počas finálového večera súťaže krásy Miss Slovensko 2017. Bratislava, 29. apríl 2017.

Miss Slovensko pôjde na Miss World

Nová Miss Slovensko získala postup na Miss World 2017, automobil, honorovanú zmluvu od produkčného domu Forza, exkluzívne bývanie pri Dunaji na jeden rok a ďalšie ceny. Prvá vicemiss bude reprezentovať Slovensko na súťaži Miss International 2017, zatiaľ čo druhá vicemiss na Miss Supranational 2017.

Tohtoročnú kráľovnú krásy vybrala sedemčlenná porota v zložení Karolína Chomisteková, Dominika Cibulková, Ema Klein, Petra Denková, Alena Pallová, Marek Liso a Gerhard Parzutka von Lipinski. O držiteľke titulu Eva Miss Sympatia rozhodla verejnosť prostredníctvom esemeskového a online hlasovania. Výťažok zo zaslaných SMS poputuje v plnej výške, 21 820 eur, na charitatívny projekt Srdce pre deti, ktorý zastrešuje Nadácia Pontis.

Finalistka Michaela Cmarková z Kanianky počas finálového večera súťaže krásy Miss Slovensko 2017. Bratislava, 29. apríl 2017.

Program večera

Ceremoniál, ktorým sprevádzal moderátor Libor Bouček, vysielala v priamom prenose TV JOJ.

Program večera spestrili prehliadky modelov od Emy Klein, Michaela Kováčika, Michaely Ľuptákovej, Jitky Klett a spodnej bielizne značky Simone Perele, ktoré hudobne sprevádzali kapela The Backwards, Veronika Strapková, Mamba Dasha a Alžbeta Ferencová, Samuel Tomeček a Suvereno, Sinfonietta Bratislava a Martin Chodúr.

Finalistky sa predstavili tiež v ľudových krojoch, ktorých prehliadku doplnilo vystúpenie SĽUKu. Diváci a diváčky mohli vidieť aj krátke videomedajlóniky o rodinách či záľubách finalistiek, ako aj zábery z ich prípravy a športovej disciplíny, ktorú absolvovali na Kapverdských ostrovoch.