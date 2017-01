Nový bulharský prezident Rumen Radev sa ujal svojho úradu

Vpravo v poredí bulharský prezident Rumen Radev. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sofia 22. januára (TASR) - Nový bulharský prezident Rumen Radev sa dnes po slávnostnej inaugurácii v Chráme svätého Alexandra Nevského v bulharskej metropole Sofia ujal svojho úradu. Vo svojom prvom prejave vo funkcii prezidenta zdôraznil myšlienku kontinuity a prisľúbil, že sa v mene demokracie bude snažiť o jednotnú spoločnosť.Povedal tiež, že bude prezidentom všetkých Bulharov a to bez ohľadu na ich náboženské vyznanie, stranícku či etnickú príslušnosť. Dodal, že sa posnaží urýchliť integráciu svojej krajiny s Európou. Zároveň však sľúbil, že bude hájiťRadev (53) je bývalým generálom bulharského letectva a v poradí piatym demokraticky zvoleným bulharským prezidentom. V tomto úrade vystriedal Rosena Plevnelieva, ktorý sa odmietol uchádzať o znovuzvolenie. V prezidentských voľbách z 13. novembra kandidoval Radev s podporou opozičnej Socialistickej strany a porazil kandidátku vládnej konzervatívnej strany Občania za európsky vývoj Bulharska (GERB) Cecku Cačevovú.Podľa analytikov je Radev v porovnaní so svojím predchodcom, prozápadne orientovaným Plevnelievom, viac naklonený Rusku. Napriek tomu bude cieľom jeho prvej zahraničnej cesty vo funkcii hlavy štátu Brusel, kde bude rokovať s vedením EÚ a NATO.Radev počas predvolebnej kampane opakovane tvrdil, že by dodržal záväzky Bulharska v Európskej únii, vyzýval však na zrušenie sankcií voči Rusku a argumentoval tým, žeJeho triumfálne víťazstvo v prezidentských voľbách viedlo k pádu konzervatívnej vlády. Bulharsko tak čakajú predčasné parlamentné voľby, pričom tamojšie médiá napísali, že voľby sa môžu konať v čase od 26. marca do 16. apríla.