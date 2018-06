Nový chodník z Cigeľky spojí oblasti bohaté na podzemné pramene

Ilustračná snímka Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Cigeľka 16. júna (TASR) – Medzi prihraničnou obcou Cigeľka v okrese Bardejov a Gminou Uscie Gorlickie v Poľsku vznikne cezhraničný turistický chodník, ktorý spojí oblasti bohaté na podzemné pramene. Na chodník V krajine minerálnych vôd na slovenskej strane sa napojí Cesta minerálnych vôd na poľskej strane. Na trase osadia značky a na začiatku oboch východiskových bodov budú umiestnené informačné tabule a mapy s vytýčeným smerom.Na realizáciu cezhraničného mikroprojektu získali dotáciu takmer 34.000 eur v rámci programu Interreg V-A Poľsko Slovensko na roky 2014 – 2020. Finančná podpora pochádza z Fondu mikroprojektov – Strešného projektu Spája nás príroda a kultúra, na ktorom spolupracuje Prešovský samosprávny kraj a Zväzok Euroregión Tatry.Starosta Cigeľky Ľudovít Kravec informoval, že cieľom projektu je zviditeľniť obec ako lokalitu s množstvom prameňov. Vydajú tiež publikáciu, do ktorej sa dostane história využitia liečivej vody Cigeľka. Zorganizujú aj sériu prednášok, ich zámerom je podporiť zvýšenie atraktívnosti poľských kúpeľov Wysowa-Zdroj a obce Cigeľka.Známy prameň slanej liečivej vody Cigeľka vyviera z vrtu z hĺbky 160 metrov, má stabilnú teplotu od deväť do 11 stupňov Celzia. Bežný návštevník má k prameňu voľný prístup, lebo z vrtu vyviera viac vody, ako spotrebuje firma na fľaškovanie. Nevyužitá pramenitá voda vyteká do potoka.dodal starosta.V katastri obce Cigeľka sa nachádza okolo 12 ďalších prameňov, ktoré majú kyslú chuť a domáci ich nazývajú ščavica. V súčasnosti sú funkčné iba tri či štyri z nich.Poľský partner projektu má okolo desať minerálnych prameňov. Voda svojím zložením je podobná ako v Cigeľke.