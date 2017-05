Nový francúzsky prezident rokuje s nemeckou kancelárkou v Berlíne

Na snímke z 15. mája 2017 vidno Emmanuela Macrona spolu s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou počas návštevy v Berlíne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 15. mája (TASR) - Nový francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý sa iba v nedeľu ujal funkcie, pricestoval dnes do Berlína, kde absolvuje rokovania a spoločnú pracovnú večeru s nemeckou spolkovou kancelárkou Angelou Merkelovou.Hosťa z Paríža privítala nemecká hostiteľka s vojenskými poctami a pred jej úradom ho čakali aj stovky stúpencov organizácie Pulse of Europe s vlajkami EÚ a transparentmi so sloganomPodľa nemeckých zdrojov sa očakáva, že hlavnými témami rokovaní oboch štátnikov budú budúcnosť starého kontinentu a nové akcenty v bilaterálnych vzťahoch. Merkelová sa pred stretnutím netajila otvorenosťou a sympatiami, pričom ubezpečila, že o vzájomnej spolupráci chce hovoriť priateľsky, partnersky a pri dodržiavaní vzájomného rešpektu.Na tlačovej konferencii iba krátko pred príletom francúzskeho prezidenta nemecká kancelárka zdôraznila, že Macronove víťazstvo vo francúzskych prezidentských voľbách môže byť novým impulzom pre Európu a že osobne je pripravená urobiť maximum, aby Nemecko a Francúzsko spoločne prispeli k rozvoju Európskej únie. Zároveň však ubezpečila, že osobne bude poslednou, kto bude Francúzsku radiť, čo má urobiť, a dodala, že napríklad v oblasti rozvoja infraštruktúry by sa Nemecko mohlo učiť od krajiny galského kohúta.Merkelová súčasne pripomenula, že jednou z dôležitých tém rozhovorov bude aj budúcnosť eurozóny, návrh reformy ktorej vypracoval Macron v spolupráci s odborníkmi z Úradu spolkovej kancelárky ešte v roku 2013 ako šéf francúzskeho rezortu hospodárstva.Pre Macrona je dnešná návšteva v Berlíne prvou oficiálnou zahraničnou cestou vo funkcii hlavy francúzskeho štátu.