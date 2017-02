Nový generálny tajomník OSN začal prvú cestu po Blízkom východe

Archívna fotografia. Nový generálny tajomník OSN António Guterres reční počas skladania sľubu v sídle OSN v New Yorku 12. decembra 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 10. februára (TASR) - Nový generálny tajomník OSN António Guterres odštartoval dnes svoju prvú cestu po Blízkom východe. Úvodnou zastávkou jeho turné bol Istanbul, kde rokoval s tureckým premiérom Binalim Yildirimom.Gutteres, ktorý vyrazil z New Yorku vo štvrtok, sa stretne v sobotu aj s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, následne sa presunie do Saudskej Arábie, kde bude mať v nedeľu schôdzku s kráľom Salmánom a korunným princom.Guterresove kroky budú pokračovať do Spojených arabských emirátov, Ománu, Kataru a Egypta. Po ukončení blízkovýchodnej cesty sa presunie do nemeckého Bonnu na štvrtkový summit ministrov zahraničných vecí štátov skupiny G20.Bývalý portugalský premiér Guterres sa vedúcej funkcie vo svetovej organizácii ujal 1. januára. V kresle šéfa OSN vystriedal juhokórejského diplomata Pan Ki-muna, ktorý v ňom absolvoval dva mandáty.Guterres zložil v decembri sľub ako nový generálny tajomník OSN a stal sa v poradí deviatym šéfom tejto medzinárodnej organizácie. V rámci svojho päťročného pôsobenia na čele OSN sa chce zamerať na tri strategické oblasti, kde je potrebná zmena: budovanie a udržiavanie mieru, dosiahnutie udržateľného rozvoja a reformu vnútorného fungovania OSN.