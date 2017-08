Nový investor plánuje v Košiciach zamestnať 50 IT vývojárov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 16. augusta (TASR) - GMC software, globálna spoločnosť, ktorá sa zaoberá vývojom softvéru pre oblasť komunikácie so zákazníkmi, ohlásila ambíciu vybudovať svoju ďalšiu pobočku v Košiciach. V strednodobom horizonte v nej plánuje zamestnať 50 IT vývojárov. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ Košice IT Valley Pavol Miroššay.povedal Miroššay s tým, že aj napriek naoko nízkemu počtu nových pracovných miest sa do budúcnosti nedá vylúčiť nárast týchto pozícií.doplnil výkonný riaditeľ Košice IT Valley.Podľa viceprezidenta GMC software Jána Růžu boli Košice pre ich spoločnosť zaujímavým kandidátom na rozšírenie pôsobnosti.povedal Růža.Na margo nedostatku kvalifikovaných pracovníkov v IT sektore uviedol, že je u nich veľmi nízka fluktuácia.doplnil Růža.Odborníci z priemyslu informačných a komunikačných technológií dali podľa primátora Richarda Rašiho Košiciam ako prvému mestu na starom kontinente prívlastok európske Silicon Valley.dodal Raši.Oblasť IT priemyslu v Košiciach zamestnáva vyše 10.000 ľudí. Podľa Miroššaya začína tvoriť jeden z hlavných pilierov priemyslu tohto kraja.