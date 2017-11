Novým šéfom americkej centrálnej banky bude Jerome Powell

Na snímke nový šéf FEDu Jerome Powell. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 2. novembra (TASR) - Novým prezidentom americkej centrálnej banky bude Jerome Powell, ktorého vo štvrtok na tento post vybral prezident USA Donald Trump. Vo funkcii nahradí Janet Yellenovú, prvú ženu v najvyššej pozícii Federálneho rezervného systému (Fed).Trumpovo rozhodnutie nenominovať Yellenovú na druhé funkčné obdobie zároveň znamená, že sa stane prvým šéfom Fedu od skončenia 2. svetovej vojny, ktorý po skončení prvého funkčného obdobia nedostane možnosť v tejto funkcii pokračovať ďalšie štyri roky. Zároveň sa preruší model platiaci v prípade predchádzajúcich troch šéfov Fedu, ktorých najskôr nominoval prezident jednej politickej strany a opätovne prezident z druhého politického tábora.Rozhodnutie v prospech Powella však vítajú viacerí finančníci aj Wall Street, napriek tomu, že nie je vyštudovaným ekonóm. Powell (64), ktorý vyštudoval právo, je totiž zárukou kontinuity menovej politiky presadzovanej Yellenovou. To znamená politiky postupného zvyšovania úrokových sadzieb, na rozdiel od ďalšieho z užšieho zoznamu kandidátov, Johna Taylora. Ten je známy tým, že úrokové sadzby by zvyšoval razantnejšie.Viacerí ekonómovia už skôr dali najavo, že pod vedením Taylora by k pritvrdzovaniu menovej politiky dochádzalo príliš rýchlo. To by mohlo ohroziť zotavovanie ekonomiky USA z finančnej krízy, ktorá krajinu postihla v rokoch 2007 až 2009.