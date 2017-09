Nukleárna vojna svetu nehrozí, tvrdí F. Šebej

František Šebej Foto: TASR/Vladimír Benko Foto: TASR/Vladimír Benko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. septembra (TASR) - Šéf parlamentného zahraničného výboru František Šebej (Most-Híd) je presvedčený, že svetu nehrozí nukleárna vojna. Aktuálny prelet amerických bombardérov a stíhačiek v blízkosti hraníc Severnej Kórey označil dnes v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 za odpoveď na ďalšie odpálenie rakiet zo strany komunistického režimu ponad Japonsko.povedal Šebej. Nukleárna vojna je podľa neho vysoko nepravdepodobná.skonštatoval s dôvetkom, že americké lietadlá neprenikli do severokórejského vzdušného priestoru. Pripomína, že americká administratíva ako celok by nebola ochotná začať vojnu bez skutočne fatálneho dôvodu. Takým by bol napríklad útok na americké zámorské územie Guam, doplnil.Poslanec Európskeho parlamentu a predseda strany SaS Richard Sulík si myslí, že aj keby Severokórejčania ostrov Guam napadli, vojna nebude.poznamenal s tým, že aktuálna situácia je. Za ozajstnú reakciu na kroky Severnej Kórey by považoval zostrelenie rakiet, ktoré dvakrát preleteli nad Japonskom.Napätie medzi severokórejským vodcom Kim Čong-unom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom je pre Sulíka smiešne, vzájomné urážanie považuje za nehodné šéfa Bieleho domu, ktorý je "najmocnejším" mužom na svete.uviedol Sulík.reagoval štátny tajomník rezortu diplomacie Ivan Korčok. Podľa neho ide spolu so sankciami o súčasť nátlakovej diplomacie. "Kórejský režim je pod najťažšími sankciami na svete," pripomenul. Zdôraznil však, že sankcie treba aj dodržiavať, keďže napriek tomu, že existujú 20 rokov, Severokórejčania skladajú rakety, ktoré lietajú ponad hlavy spojencov.Korčok nesúhlasí so Sulíkom ani v tom, že prípadný ozbrojený konflikt by sa Slovenska nedotkol, nukleárnej vojny sa však neobáva.zhrnul. Eskaláciu napätia treba podľa neho zastaviť, čomu by pomohla väčšia angažovanosť krajín, ktoré na Severnú Kóreu vplyv majú, a to Rusko a Čína.