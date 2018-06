O eurofondy na dobudovanie kanalizácie by mali záujem aj väčšie obce

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Dunajská Streda/Galanta 14. júna (TASR) – Niektoré obce Dunajskostredského a Galantského okresu už majú vybudovanú kanalizáciu, iným chýba jej časť a niektoré nemôžu reagovať na eurofondovú výzvu envirororezortu, keďže majú viac ako 2000 obyvateľov.povedal pre TASR starosta Pavel Nagy z obce Čierny Brod. Preto sa obec bude pravdepodobne uchádzať o dobudovanie kanalizácie z európskych peňazí.Niektoré obce sa však o peniaze uchádzať nemôžu, nakoľko avizovaná výzva má byť iba pre obce do 2000 obyvateľov. Pre TASR to potvrdil aj Ladislav Polák, starosta obce Okoč, v ktorej sa momentálne kanalizácia nebuduje, pričom obec má nad 2000 obyvateľov.dodal starosta.Odpadové vody predstavujú významné riziko pre kvalitu vôd. Na výzvu za takmer 25 miliónov eur z európskych peňazí na budovanie kanalizácií a čistiarní odpadových vôd v chránenej vodohospodárskej oblasti môžu však reagovať iba obce do 2000 obyvateľov. Ďalšia výzva zatiaľ nebola avizovaná. Okrem toho má do platnosti vstúpiť zákon Lex Žitný ostrov, ktorý určuje kompetencie dotknutých od obce cez inšpekciu životného prostredia, úrady verejného zdravotníctva až po jednotlivé rezorty.