O generálny pardon ZsVS je najväčší záujem v okrese Galanta

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Galanta 26. mája (TASR) – O generálny pardon, ktorý vyhlásila Západoslovenská vodárenská spoločnosť (ZsVS), je zatiaľ najväčší záujem v okrese Galanta. Generálny pardon, ktorý vodárne vyhlásili druhýkrát od roku 2014, trvá do 1. júla a môžu ho využiť aj obyvatelia z Galantského a Dunajskostredského okresu.Ako uviedla Gabriela Pyteľová zo ZsVS,Dodala, že preto sa rozhodli generálny pardon opakovať.ZsVS umožňuje neoprávneným odberateľom pitnej vody a producentom odpadových vôd, ktorí nemali k 1. aprílu uzatvorený zmluvný vzťah so ZsVS, legalizáciu svojho neoprávneného pripojenia na verejný vodovod a /alebo verejnú kanalizáciu. Generálny pardon je vyhlásený v rámci celej územnej pôsobnosti ZsVS.Počas generálneho pardonu majú fyzické osoby a ostatní odberatelia a producenti možnosť si bez sankcií zlegalizovať svoje neoprávnené pripojenie. Zároveň v tomto období si ZsVS neuplatní fakturáciu za náklady súvisiace s obhliadkou legalizovaného odberného miesta alebo miesta produkcie.Po ukončení vyhlásenej akcie po 1. júli bude ZsVS v prípade preukázania neoprávneného odberu vody z verejného vodovodu a vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie uplatňovať voči takýmto odberateľom či producentom náhradu škody, zmluvnú pokutu a úhradu nákladov spojených so zisťovaním neoprávneného odberu či produkcie.