O voľné rozhlasové frekvencie má záujem sedem vysielateľov

Bratislava 22. mája (TASR) – Do jarného výberového konania, v ktorom je zaradených šesť voľných rozhlasových frekvencií, sa prihlásili siedmi žiadatelia. Ide pritom o súčasných vysielateľov. O licenciu na novú rozhlasovú stanicu sa tak v aktuálnom výberovom konaní neuchádza nikto.Po dve frekvencie žiada vysielateľ rádia Viva Metropol a vysielateľ rádia Rocková republika, ktorý v apríli oznámil RVR zmenu názvu aj programovej štruktúry rádia, informovala hovorkyňa RVR Lucia Jelčová. Ostatní vysielatelia žiadajú po jednej rozhlasovej frekvencii. Svoje pokrytie by tak mohli zvýšiť Rádio Košice, Radio One Retro, Rádio One, Rádio Best FM a Rádio Patria.Najväčší záujem je o frekvenciu 102,4 MHz Senec, o ktorú sa uchádzajú štyria žiadatelia. Do jarného výberu bola zaradená aj frekvencia 88,2 MHz Žilina, ktorá nebola pridelená vo vlaňajšom jesennom výberovom konaní, keďže jediný uchádzač o jej pridelenie - vysielateľ Radio One nedodal RVR všetky požadované dokumenty. Tento vysielateľ prejavil o frekvenciu záujem opäť.Ostatné frekvencie sú individuálne skoordinované pre toto výberové konanie a záujem o ne prejavili len vysielatelia, ktorí ich koordinovali, doplnila Jelčová. Verejné vypočutie žiadateľov, ktoré predchádza rozhodnutiu o pridelení frekvencií, sa uskutoční v stredu 24. mája v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR).