O zásahu policajtov pri Novej Bani chcú poslanci hovoriť na výbore

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júna (TASR) – Opoziční poslanci chcú k prípadu streľby policajtov na unikajúce auto pri Novej Bani zvolať mimoriadne zasadnutie branno-bezpečnostného výboru. Po policajnom zásahu zahynul 17-ročný mladík. Poslanci upozornili, že za posledný rok ide už o tretí prípad streľby na mladých ľudí v aute.uviedol Ľubomír Galko (SaS). Ako dodal, to čo sa prihodilo, je závažná udalosť.Preto poslanci zvolávajú mimoriadne zasadnutie branno-bezpečnostného výboru. Má sa uskutočniť bez prítomnosti médií.uviedol Richard Vašečka (OĽaNO-NOVA). Na výbor chcú zavolať ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD), žiadajú pozvať aj policajného prezidenta Tibora Gašpara.Po streľbe policajtov na unikajúce auto neďaleko Novej Bane zomrel v noci zo soboty na nedeľu (18.6.) sedemnásťročný mladík. Udalosť sa stala po tom, ako policajná hliadka spozorovala auto, ktoré viedol 19-ročný Michal z okresu Zlaté Moravce. Ten bol polícii známy, keďže už predtým šoféroval motorové vozidlo v čase, keď mal uložený zákaz.Policajná hliadka preto chcela vodiča zastaviť a skontrolovať. Vybrala za autom v smere na obec Orovnica, zapla výstražné zvukové a svetelné znamenie, na ktoré vodič reagoval zrýchlením a následne aj riskantným predbiehacím manévrom. Policajti preto použili niekoľko varovných výstrelov do vzduchu. Keďže vodič nereagoval, použili varovný výstrel na auto. Auto následne havarovalo neďaleko obce Hronský Beňadik v časti Psiare.Vo vozidle sa nachádzali ďalšie tri osoby, 16-ročná spolujazdkyňa sediaca vedľa vodiča a dvaja spolujazdci sediaci na zadných sedadlách. Jeden z nich, 17-ročný Tomáš utrpel zranenie. Policajti privolali rýchlu zdravotnú pomoc, pričom až do príchodu jej posádky sa snažili mladého muža na mieste oživovať. Ten však na mieste zraneniu podľahol.