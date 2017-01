Obama: Knihy mi dovolili počas tých ôsmich rokov udržať si rovnováhu

Barack Obama. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 21. januára (TASR) – Barack Obama v piatok definitívne opustil Biely dom. Vo funkcii prezidenta Spojených štátov vydržal dve funkčné obdobia, teda osem rokov. Zvládnuť náročnú úlohu najmocnejšieho muža sveta mu pomohli aj knihy. Prezradil to v rozhovore pre denník The New York Times.opísala svoj rozhovor s odchádzajúcim prezidentom knižná kritička Michiko Kakutami.Obama povedal, že knihy mali nenahraditeľnú úlohu počas celého jeho života – od blúdivého a niekedy osamelého chlapčenstva, keď mu knihy poskytovali spoločnosť, cez mladíckosť, keď mu knihy pomohli zistiť, kým je, čo si myslí a čo je dôležité, až po obdobie v Bielom dome, keď mu knihy boli zdrojom myšlienok, inšpirácií a porozumenia zložitostí a nejasností ľudskej existencie.V rýchlych a informáciami presýtených časoch pomohlo čítanie Obamovi spomaliť, nájsť perspektívu a predstaviť si samého seba v situácii niekoho iného. Čítal takmer každý večer. Niektoré diela mu pomohli prepnúť v hlave po dlhom dni plnom politiky a analytického myslenia, iné mu pomohli lepšie pochopiť, čo sa deje v životoch ľudí.povedal Obama.Funkcia prezidenta niekedy podľa Obamu počas náročných chvíľ vyvoláva pocity osamelosti. V takých momentoch siahal po dielach Abrahama Lincolna, Martina Luthera Kinga mladšieho, Mahátmu Gándhího a Nelsona Mandelu, ktoré mu poskytli pocit solidarity.dodal Obama.Shakespearove tragédie zase pomohli prezidentovi pochopiť, ako sa určité veci medzi ľuďmi znova a znova opakujú. Biografie bývalých prezidentov poslúžili Obamovi v časoch, keď mal pocit, že veci sú priveľmi náročné alebo katastrofálne. "Pomôžu vám zamyslieť sa nad tým, ako sa Roosevelt snažil manévrovať cez II. svetovú vojnu," vysvetľuje Obama.Knihy, ktoré Obama prečítal, siahajú od filozofických a ekumenických, cez klasické romány a súčasnú literárnu fikciu, až po priekopnícke diela literatúry faktu. Posledná kniha, ktorú v Bielom dome prečítal, bol román Podzemná železnica od Colsona Whiteheada o hrôzach otrokárstva.Obama nielen čítal, ale aj písal. Slová sa preňho stali spôsobom, ako sám seba definovať a ako komunikovať svoje myšlienky so svetom. Práve čítaniu a písaniu kníh sa chce Obama venovať aj po odchode z Bieleho domu. Má v pláne otvoriť prezidentskú knižnicu a napísať vlastnú knihu.povedal Obama pre The New York Times. V dnešných časoch je podľa Obamu úloha príbehov a ich schopnosť zjednocovať ľudí dôležitejšia než kedykoľvek predtým.myslí si Obama.Bývalý prezident sa neobáva o prežitie románov v čase nových technológií. Rozprávanie a čítanie príbehov je podľa neho v ľudskej podstate.naznačil Obama svoje ďalšie pôsobenie.