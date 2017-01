Obama sa rozlúčil aj s prezidentským lietadlom Air Force One

Lietadlo prezidenta USA Air force One. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Washington 11. januára (TASR) - Dosluhujúci šéf Bieleho domu Barack Obama absolvoval v utorok svoj zrejme posledný let na palube prezidentského leteckého špeciálu Air Force One.Špeciálne upravený bielomodrý Boeing 747 dopravil Obamu do domovského Chicaga, kde prezident predniesol svoj rozlúčkový prejav k národu. Tým istým lietadlom sa následne vrátil do Washingtonu. S členmi palubného personálu sa Obama osobne rozlúčil ešte pred cestou do Chicaga.Air Force One je volacou značkou lietadla, v ktorom sa nachádza úradujúcu prezident Spojených štátov. V súčasnosti má k dispozícii dva takto upravené Boeingy 747 vo vojenskej verzii VC-25.Obama od začiatku svojho úradovania v roku 2009 absolvoval 445 letov na palube Air Force One. Odvtedy v ňom strávil na cestách celkovo 2799 hodín a šesť minút, teda približne 116 dní, informoval hovorca Bieleho domu Josh Earnest.Prezidentský špeciál s domovskou základňou v Marylande za osem rokov dopravil Obamu do 56 krajín sveta a 49 štátov USA.Podľa agentúry AP je už takmer isté, že do 20. januára, keď sa funkcie ujme nový prezident Donald Trump, už Obama lietadlom Air Force One nepocestuje.V súlade s tradíciou má odchádzajúci šéf Bieleho domu právo ešte na jeden let prezidentským lietadlom, a to krátko po inaugurácii svojho nástupcu. To však už nebude mať volaciu značku Air Force One, keďže Obama už oficiálne nebude prezidentom.