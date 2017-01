Obchodnú akadémiu v Prievidzi zrekonštruujú z fondov Európskej únie

Rekonštrukcia Foto: TASR Rekonštrukcia Foto: TASR

Prievidza 12. januára (TASR) - Budovu Obchodnej akadémie (OA) v Prievidzi čaká rekonštrukcia. Cieľom projektu, na ktorý získal zriaďovateľ školy - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP), je zníženie energetickej náročnosti objektu."Na rekonštrukciu budovy Obchodnej akadémie v Prievidzi získal TSK príspevok približne 570.000 eur, a to z výzvy zameranej práve na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Zo svojho rozpočtu pridá viac ako 30.000 eur," konkretizovala Barbora Jánošková z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK. Samosprávny kraj ešte vlani vybral aj dodávateľa prác cez verejnú súťaž, rekonštrukčné práce by mala po kontrole Ministerstva životného prostredia SR ako riadiaceho orgánu pre OP KŽP zrealizovať spoločnosť Hastra, s.r.o., so sídlom v Žiline. "Už v marci tohto roka by sa malo začať so zatepľovaním strechy i obvodových múrov, vymenia sa vykurovacie telesá aj termostatické ventily," priblížila Jánošková."Znižovanie energetickej náročnosti budov našich organizácií je v súlade s cieľmi projektu Zelená župa, ktorý TSK začal v roku 2015 a tiež s využívaním obnoviteľných zdrojov energie," uzavrel predseda samosprávneho kraja Jaroslav Baška.