Obchody prestanú s vyhadzovaním potravín po záruke. Našli im zmysluplné využitie.

Tisíce ton potravín z našich obchodov končia každý rok medzi odpadkami na skládkach. Potraviny, ktorým síce skončila trvanlivosť sú však v mnohých prípadoch stále vhodné na konzumáciu a ich vyhadzovanie je obrovským plytvaním. Po novom však prichádza zmena, podľa ktorej sa budú môcť tieto potraviny ponúknuť charitatívnym organizáciám, informujú noviny.sk.

V praxi to bude znamenať nasledovné. Trvanlivé potraviny, ktorými sú napríklad cestoviny, tak po prekročení dátume spotreby neskončia v koši, ale budú posunuté charitám, ktoré ich ponúknu ľudom v núdzi. Za účelom tejto dobre veci bol v Rožňave otvorený potravinový sklad, v ktorom sa všetky tieto potraviny skladujú. Otvorila ho v máji katolícka charita, ktorá tak chce pomôcť ľudom, ktorí to naozaj potrebujú. Na otvorenie tohto skladu si musela charita vybaviť rôzne povolenia, pričom ich neminú ani pravidelné kontroly hygienikov. Problémom však je, že do skladu má povolenie na vstup len projektová manažérka katolíckej charity, ktorá si musela urobiť kurz odbornej spôsobilosti kvôli hygiene. Tá klientom vyrába balíčky na mieru podľa rôznych parametrov ako je napríklad vekové zloženie každej rodiny v núdzi.

Do skladu mieria z obchodov najmä také potraviny, ktoré sú aj po ukončení spotreby trvanlivé a nestrácajú svoju kvalitu. Ak by ste si mysleli, že sú im k dispozícii len nezdravé veci, ste na omyle. Obchody posielajú aj ovocie či zeleninu, ktorá však v žiadnom prípade nesmie byť poškodená. Keďže ide o novinku, charite sa ešte nepodarilo zrátať množstvo, ktoré im poskytli obchody počas tohto roka.

Katarína Fašiangová zo Slovenskej aliancie moderného obchodu však tvrdí, že za posledné 4 roky išli na charitu na Slovensku potraviny v sume viac ako 3 milióny eur. Ide pri tom o potraviny, ktoré sú v dátume spotreby alebo v dátume minimálnej trvanlivosti.

Riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Jozef Bíreš tvrdí, že pravidlá v tomto procese musí dodržiavať nielen charita, ale aj klienti. Celý proces odovzdávania potravín momentálne na Slovensku prebieha prostredníctvom 19 charít, ktoré pomáhajú ľudom v núdzi po celom Slovensku.