Obchvat Bratislavy aj s tunelom Karpaty dokončí NDS okolo roku 2030

Na snímke výstavba úseku rýchlostnej cesty R7 Dunajská Lužná - Holice, ktorý bude súčasťou bratislavského obchvatu, v Dunajskej Lužnej 17. apríla 2018. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 2. júna (TASR) - Dokončenie obchvatu Bratislavy na diaľnici D4 vrátane tunela Karpaty odhaduje Národná diaľničná spoločnosť (NDS) okolo roku 2030. Pre TASR to uviedla hovorkyňa spoločnosti Michaela Michalová.Okrem aktuálne rozostavanej časti diaľnice D4 sú totiž naplánované pre túto cestu ešte dva ďalšie úseky. Jedným je úsek z Devínskej Novej Vsi po štátnu hranicu Slovenska s Rakúskom, ktorý je dlhý 3,6-kilometra.priblížila Michalová.Druhým je úsek smerujúci od Rače až po Záhorskú Bystricu, ktorý je dlhý 12,4 kilometra. Jeho súčasťou je aj tunel Karpaty dlhý takmer 11 kilometrov.dodala Michalová.Momentálne je tento úsek v štádiu vypracovania správy o posúdení vplyvov na životné prostredie (EIA), výsledky správy očakávajú diaľničiari v septembri tohto roku. Správa by mala navrhnúť aj spôsob, akým sa má tunel raziť.Podľa NDS pritom názor odborníkov hovorí, že najlepšou formou realizácie by v tomto prípade bol PPP projekt (projekt verejno-súkromného partnerstva). Rovnako sa ako PPP projekt momentálne buduje aj časť diaľnice D4 od Jaroviec po Raču.doplnila hovorkyňa.