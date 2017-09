Objavovanie Prešovského kraja na bicykli vyvrcholilo v Prešove

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš Ilustračné foto Foto: FOTO TASR/Štefan Puškáš

Prešov 9. septembra (TASR) – Cyklus zábavno-poznávacích pretekov Cyklopátranie Prešovským krajom vyvrcholil dnes v Prešove. Cyklisti rôznych vekových a výkonnostných kategórií mali k dispozícii pätnásť zaujímavých miest na území mesta aj v jeho okolí, na ktoré sa mohli vybrať počas päťhodinového časového limitu. Súťaž po štvrtý raz pripravila Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska. Cyklopátrania predstavujú cyklistom zaujímavé miesta v kraji, ktoré možno navštíviť na bicykli."Na dnešné cyklopátranie v Prešove prišlo objavovať krajské mesto a jeho krásne okolie takmer sto cyklistov. Prešov nasledoval po troch predošlých cyklopátraniach. Cyklisti v Prešovskom kraji objavovali najprv v júni Pieniny so štartom v Červenom Kláštore. Ďalej sme sa v júli vybrali do Svidníka a takisto do jeho okolia až po Duklu. V auguste to bol Malý Lipník – slovensko-poľské veľmi krásne a pokojné, pre cyklistov takmer ideálne pohraničie," povedala pre TASR marketingová pracovníčka KOCR Barbora Čechová.Preteky sú určené pre širokú verejnosť, súťažiť mohli jednotlivci aj dvojice, k dispozícii mali mapy a voľne dostupné aplikácie. V Prešove sa štartovalo na starej Dúbrave. Najnižší počet bodov - desať ponúkala nenáročná trasa do Záhrady umenia v starom meste, najnáročnejšia trasa za 80 bodov bola na Sigorde pri Studničke Sisi. Súťažné miesta si cyklisti vyberali podľa vlastného uváženia. Mohli sa tiež vybrať na Kalváriu, na Šarišský hrad aj k drevenému chrámu sv. Lukáša v Brežanoch či k pamätníku Jonáša Záborského v Župčanoch.V ôsmich kategóriách súťažili ženské, mužské a zmiešané dvojice so súčtom veku do 60 rokov a nad 60 rokov, ďalej sólo kategórie mužov a žien bez ohraničenia veku. Cyklisti s najvyšším počtom bodov a najlepším časom získali zaujímavé ceny.